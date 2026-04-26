Come insegnare gestendo stress e allenando l’empatia? Il potere gentile dell’insegnante, ecco come coltivarlo

Sempre sorridenti, sempre presenti, sempre “in controllo”. Ma davvero un insegnante può reggere ogni giorno stress, conflitti e responsabilità senza strumenti adeguati? Si chiede equilibrio, autorevolezza, leggerezza… senza insegnare come costruirli davvero. E intanto il peso resta tutto sulle spalle dei docenti.
Nell’insegnamento quotidiano l’equilibrio emotivo e la leggerezza sono spesso trascurati, ma fondamentali per una didattica efficace. Ogni giorno l’insegnante gestisce stress, relazioni complesse e il peso della responsabilità educativa: serve una nuova capacità di agire con presenza, autorevolezza e benessere.
Gli insegnanti vivono ritmi intensi, tra lezioni consecutive, classi eterogenee e situazioni emotivamente impegnative. Spesso questo peso si scarica su stress, stanchezza e calo della motivazione. Vi è quindi un bisogno urgente di trovare un centro interiore stabile: coltivare equilibrio significa saper gestire le emozioni, rallentare nei momenti di tensione e tornare al proprio ruolo con fiducia e serenità.
L’autorità non nasce dall’imposizione, ma dalla presenza autentica. Un insegnante che mostra gentilezza, competenza e coerenza riesce a costruire rapporti di fiducia e ad esercitare il proprio ruolo senza ricorrere al controllo coercitivo. Serve imparare a integrare corpo, emozioni e ragione per costruire una leadership morbida ma solida, capace di “attingere al potere gentile” che nasce dalla relazione consapevole .
Non basta l’intuizione: serve una cassetta degli attrezzi concreta. Tecniche per gestire lo stress (respirazione, camminata), pratiche di gratitudine, momenti di riflessione condivisa, umorismo costruttivo: tutto diventa più efficace se imparato attraverso un approccio pratico e strutturato. Gli insegnanti devono poter sperimentare strategie replicabili, calibrate sul proprio vissuto, per tradurre il concetto di gentile potere in azioni.
Su questi argomenti il corso Il potere gentile dell’insegnante: coltivare equilibrio e leggerezza, in programma dal 15 maggio, a cura di Pino De Sario.