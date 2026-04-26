Concorso dirigenti, Mancuso (FederAta): “I dirigenti e i DSGA che vincono il concorso non sono pronti professionalmente”

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È dedicata proprio al mondo ATA la nuova puntata di “Scuola Talk”, la trasmissione di approfondimento settimanale de La Tecnica della Scuola. Ospiti di questa puntata Giuseppe Mancuso, presidente di FederAta, che rappresenta la categoria a livello sindacale, e Maurizio Primo Carandini, dirigente dell’Istituto “Paolo e Rita Borsellino” di Valenza (Alessandria), divenuto noto per aver elargito spontaneamente dei benefit economici ai propri collaboratori scolastici, così da valorizzare il loro impegno a favore dell’istituto. Un gesto che ha fatto in breve il giro d’Italia.

A tal riguardo, il presidente di FederAta ha affermato: “Apprezzo molto il gesto di sensibilità del dirigente Carandini, che rappresenta un’eccezione. Molti dirigenti scolastici hanno trattato duramente gli assistenti amministrativi ‘facenti funzione‘ DSGA. Spesso i nuovi dirigenti e i DSGA che vincono il concorso ordinario non sono immediatamente pronti per la gestione pratica della scuola. Sarebbe necessaria una formazione sul campo di un anno, affiancati da figure esperte, perché i concorsi attuali servono all’immissione in ruolo ma non garantiscono la preparazione professionale necessaria per affrontare la complessità amministrativa odierna”.