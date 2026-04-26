BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
ATA
26.04.2026
Aggiornato il 24.04.2026 alle 10:08

Concorso dirigenti, Mancuso (FederAta): “I dirigenti e i DSGA che vincono il concorso non sono pronti professionalmente”

Sara Adorno
Indice
Rivedi la diretta

È dedicata proprio al mondo ATA la nuova puntata di “Scuola Talk”, la trasmissione di approfondimento settimanale de La Tecnica della Scuola. Ospiti di questa puntata Giuseppe Mancuso, presidente di FederAta, che rappresenta la categoria a livello sindacale, e Maurizio Primo Carandini, dirigente dell’Istituto “Paolo e Rita Borsellino” di Valenza (Alessandria), divenuto noto per aver elargito spontaneamente dei benefit economici ai propri collaboratori scolastici, così da valorizzare il loro impegno a favore dell’istituto. Un gesto che ha fatto in breve il giro d’Italia.

A tal riguardo, il presidente di FederAta ha affermato: “Apprezzo molto il gesto di sensibilità del dirigente Carandini, che rappresenta un’eccezione. Molti dirigenti scolastici hanno trattato duramente gli assistenti amministrativi ‘facenti funzione‘ DSGA. Spesso i nuovi dirigenti e i DSGA che vincono il concorso ordinario non sono immediatamente pronti per la gestione pratica della scuola. Sarebbe necessaria una formazione sul campo di un anno, affiancati da figure esperte, perché i concorsi attuali servono all’immissione in ruolo ma non garantiscono la preparazione professionale necessaria per affrontare la complessità amministrativa odierna”.

Rivedi la diretta

Leggi tutte le dichiarazioni

focus ata

Reclutamento selvaggio per il personale Ata, un ds: “Non si può passare dalla ramazza alla gestione amministrativa in un giorno”

Carta docenti anche agli Ata? Mancuso (FederAta): “Sì, ma non si deve diminuire l’importo ai prof. Non è una lotta tra poveri”

Un dirigente: “Considero i collaboratori scolastici come i miei ‘vice maestri’. Ho dotato loro di portatili e anticipato stipendi”

FederAta: “Il personale è considerato come lo zerbino di turno. Il Governo nella contrattazione ignora la nostre istanze”

“Il personale Ata è bistrattato, cambiano i nomi dei profili, ma economicamente non è cambiato nulla”: lo dichiara Mancuso (FederAta)

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Come insegnare gestendo stress e allenando l’empatia? Il potere gentile dell’insegnante, ecco come coltivarlo

Redazione

Concorso dirigenti, Mancuso (FederAta): “I dirigenti e i DSGA che vincono il concorso non sono pronti professionalmente”

Sara Adorno

Intelligenza artificiale per i docenti: come creare unità di apprendimento efficaci? Quali strumenti usare?

Redazione

Cosa deve saper fare un insegnante? Quali diritti e doveri? Il corso su norme, regole e incombenze

Redazione
vai alla ricerca avanzata