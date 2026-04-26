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ATA
26.04.2026
Aggiornato il 24.04.2026 alle 10:24

Docenti vs Ata: è spaccatura? Un ds: “È evidente che esista, bisogna intervenire e sanarla. Molti insegnanti sono scettici sul lavoro del personale”

Sara Adorno
Indice
Docenti e Ata: frattura netta?
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È dedicata proprio al mondo ATA la nuova puntata di “Scuola Talk”, la trasmissione di approfondimento settimanale de La Tecnica della Scuola. Ospiti di questa puntata Giuseppe Mancuso, presidente di FederAta, che rappresenta la categoria a livello sindacale, e Maurizio Primo Carandini, dirigente dell’Istituto “Paolo e Rita Borsellino” di Valenza (Alessandria), divenuto noto per aver elargito spontaneamente dei benefit economici ai propri collaboratori scolastici, così da valorizzare il loro impegno a favore dell’istituto. Un gesto che ha fatto in breve il giro d’Italia.

Docenti e Ata: frattura netta?

Riguardo a un nostro sondaggio, in cui docenti e Ata hanno risposto sulla figura di quest’ultimo, il dirigente ha affermato: “I dati del sondaggio mostrano un percorso di frattura netta all’interno della scuola, quasi una sorta di ‘lotta fratricida’ tra il corpo docente e il personale ATA. Spesso ci si dimentica che nel personale ATA è ricompresa anche la figura del DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi). È evidente che esista una spaccatura che rischia di diventare insanabile se non interverranno la cultura, l’etica e la bellezza a sanarla. È terribile notare come, di fronte all’ipotesi di estendere la Carta del Docente agli ATA, molti insegnanti si chiedano con scetticismo cosa faccia effettivamente questo personale”.

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