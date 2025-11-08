Come insegnare sostegno senza titolo? I termini tecnici, i propri compiti e tutto ciò che c’è da sapere

Ogni giorno, nelle classi italiane, migliaia di insegnanti di sostegno senza titolo cercano di fare del loro meglio tra incertezze e responsabilità enormi. Ma chi si prende cura di loro, di chi cura? Anche i docenti hanno bisogno di sostegno per imparare a sostenere. VAI AL CORSO

Il problema dei docenti che ricoprono una cattedra di sostegno senza essere però specializzati, non è nuovo, ma da qualche anno sta assumendo un rilievo sempre maggiore. E’ vero che da quest’anno i docenti di sostegno precari con tre anni di servizio potranno partecipare ai percorsi abilitanti promossi dall’Indire ma resta il problema di chi i tre anni di servizio non li ha ancora messi insieme.

Gli obiettivi

Il percorso formativo è stato concepito per affrontare le problematiche tipiche che devono affrontare i docenti senza specializzazione (scarsa esperienza e deleghe eccessive affidate dai docenti curricolari).

Il percorso prevede due incontri iniziali nei quali si costruirà con i partecipanti un vero e proprio “alfabeto dell’inclusione” fornendo strumenti teorico-pratici relativi a:

Relazione personale con gli studenti

Distinzione tra vari tipi di disabilità (autismo, sindrome di Down, disabilità motorie e sensoriali)

Pratiche educative più efficaci

Comunicazione e la collaborazione con le famiglie

Promozione della cooperazione tra colleghi per evitare l’isolamento degli studenti.

Non mancheranno riferimenti puntuali (non solo normativi ma anche operativi) alla terminologia tecnica: PEI (Piano Educativo Individualizzato), GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) e ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento).

Si faranno anche molti esempi pratici con racconti di esperienze reali e situazioni da affrontare in aula.

Previsto supporto continuativo per i docenti

Oltre ai primi incontri, è previsto un supporto continuativo durante l’anno, con incontri mensili dedicati a:

Approfondimenti su valutazioni, organizzazione del PEI e interazione con le famiglie.

Condivisione di esperienze tra partecipanti per un apprendimento collettivo.

Possibilità di contatto diretto per domande e casi specifici.

Il corso

Su questi argomenti il corso Sostegno: corso intensivo per docenti incaricati senza titolo – Supporto, consulenza professionale e affiancamento, a cura di Raffaele Iosa.

Questo percorso non è un semplice corso, ma un’opportunità di scambio e crescita professionale. L’obiettivo è costruire un vocabolario comune per affrontare le sfide quotidiane legate all’inclusione scolastica. Il percorso è dunque finalizzato non solo a migliorare le competenze degli insegnanti di sostegno ma anche a fornire indicazioni per aiutare i docenti a creare nelle proprie scuole un ambiente scolastico dignitoso e gratificante per tutti.

