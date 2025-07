Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “La meraviglia delle scoperte” tenuta da Dario De Santis dal titolo: “Come nasce un complotto: la psicologia dell’inganno”.

Sapevate che la Finlandia non esiste? È stata creata per coprire un traffico segreto di pesci tra Russia e Giappone perché infatti in inglese pinna si dice Fin. Tutto torna! Vabbè poi che la terra è piatta, che non siamo mai andati sulla luna e che gli aerei spruzzano scie chimiche velenose non ve lo devo neanche spiegare. Dei vaccini non ne parliamo proprio. Bene allora forse oggi è il caso di riflettere insieme sui complotti che popolano la rete e non solo.

