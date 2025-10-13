Come parlare della mitologia classica a scuola? Al via la prima edizione del Festival dei Miti – SCARICA IL PROGRAMMA

Si terrà il 14 e il 15 ottobre il Festival dei Miti 2025, la cui prima edizione è destinata a diventare un appuntamento annuale. L’evento si svolge presso il Parco dei Miti di Zafferana Etnea, situato sul versante Est dell’Etna. Questa iniziativa è organizzata dalla Calicanto Associazione Culturale e Amici della Terra Club dell’Etna Odv.

L’obiettivo primario del festival è la promozione della cultura, lo studio e la valorizzazione della Mitologia Classica, focalizzandosi anche su finalità educative come la socializzazione, la formazione etica degli alunni e la riscoperta delle radici comuni del Mediterraneo. L’Accademia di Belle Arti di Catania, insieme al Comune di Zafferana Etnea e alla Città di Catania, supportano l’evento.

Il legame profondo tra Etna e il Dio Efesto

Il Festival pone un accento particolare sul legame simbolico e geologico tra l’area etnea e il dio Efesto. Efesto assume un ruolo paradigmatico, essendo il dio del fuoco e della metallurgia, e incarna un sapere antico legato agli elementi primordiali. Egli è l’artigiano divino, capace di trasformare la materia in strumenti di potere, come le saette create per Zeus, signore degli dei.

Il riferimento a Efesto è evidenziato dal collegamento con le imponenti costruzioni ciclopiche che circondano il territorio etneo, immaginate come la sua forgia. La figura di Efesto, spesso descritto come dio ferito e zoppo, gettato dall’Olimpo, incarna metaforicamente il legame tra creazione e sofferenza, bellezza e rottura. Non a caso, fin dall’antichità, l’Etna—con le sue eruzioni imprevedibili e il fuoco sotterraneo—è stata vista come la fucina di Efesto. La mitologia, in questo contesto, si intreccia profondamente con la geologia e il paesaggio.

Il programma

Il programma del Festival dei Miti è variegato e interdisciplinare. Prevede interventi e dibattiti con docenti universitari, scrittori, editori, giornalisti ed esperti di storia e cultura della Sicilia. Una sezione cruciale è dedicata all’interrogazione del mito, inteso come forma di conoscenza, discorso sulla verità e “matrice originaria attraverso cui l’uomo dà forma al pensiero”.

Tra le attività, spicca un percorso guidato Land-Art all’interno del Parco dei Miti, con specifici approfondimenti sui miti legati all’Etna. Il parco stesso è un’area tematica specializzata che offre un itinerario Land art e ricostruzioni di ambienti mitologici. Sono previsti spettacoli teatrali, tra cui “La ninfa Etna” (che impiega attori acrobati e teatro equestre) e “Filottete” (messo in scena dagli studenti del Liceo Classico Statale Nicola Spedalieri).

Inoltre, sarà presentato lo spettacolo “I Miti dell’Etna” utilizzando la nuova e interattiva tecnologia Live-Motion, un’innovazione unica in Sicilia per gli spettacoli teatrali. I partecipanti agli incontri e conferenze del 14 ottobre riceveranno un attestato di partecipazione.

