Compensi Maturità 2025, al via la rilevazione: chiusura funzioni il 5 novembre

A seguito della comunicazione del 3 giugno 2025 sull’assegnazione dell’acconto per i compensi al personale scolastico impegnato negli Esami di Stato e nei consigli di classe per candidati esterni (a.s. 2024/25), il MIM ha comunicato che è attiva sul portale SIDI la rilevazione per la comunicazione degli oneri e per la richiesta di ulteriori fondi, qualora l’acconto risulti insufficiente.

La rilevazione sarà disponibile fino al 5 novembre 2025, con acquisizioni periodiche dei dati validati dal dirigente scolastico nelle seguenti 10 sessioni:

Sessione 1 – 15 luglio 2025 entro le ore 12:00;

Sessione 2 – 22 luglio 2025 entro le ore 12:00;

Sessione 3 – 29 luglio 2025 entro le ore 12:00;

Sessione 4 – 5 agosto 2025 entro le ore 12:00;

Sessione 5 – 20 agosto 2025 entro le ore 12:00;

Sessione 6 – 10 settembre 2025 entro le ore 12:00;

Sessione 7 – 30 settembre 2025 entro le ore 12:00;

Sessione 8 – 8 ottobre 2025 entro le ore 12:00;

Sessione 9 – 22 ottobre 2025 entro le ore 12:00;

Sessione 10 – 5 novembre 2025 entro le ore 12:00.

Solo i dati validati dal dirigente scolastico verranno considerati per l’assegnazione dei fondi. I dati devono essere indicati al lordo dipendente.

Le scuole che saranno dimensionate dal 1° settembre 2025 devono completare il monitoraggio entro luglio per permettere il pagamento dei compensi entro il 31 agosto 2025.

Le scuole devono liquidare i compensi entro la chiusura dell’anno scolastico.

LA NOTA