Compilazione 150 preferenze, per trovare le scuole dentro un certo raggio chilometrico usa “Mappa Scuole GPS”

Un nostro lettore Alessio Piermaria, ha messo online “Mappa Scuole GPS“, uno strumento interattivo e gratuito per i docenti che stanno compilando le 150 preferenze: tutte le 19.781 sedi esprimibili su una mappa interattiva, con i dati ufficiali del Ministero.

Preferenze puntuali e sintetiche

Le preferenze non sono solo quelle delle scuole, ma è importante ricordare che ci sono anche le importantissime preferenze sintetiche. L’algoritmo non valuta quale scuola sia più conveniente o più vicina alla residenza del candidato, ma assegna il primo posto disponibile seguendo esattamente la sequenza inserita nella domanda.

Per questo motivo è fondamentale ordinare le preferenze secondo il reale interesse personale e non in base a ipotesi sulle disponibilità dei posti. Una preferenza inserita nelle prime posizioni sarà sempre valutata prima di quelle successive.

Le preferenze possono essere di due tipologie:

preferenze puntuali, riferite a una singola istituzione scolastica;

preferenze sintetiche, riferite a un comune, a un distretto oppure all’intera provincia.

Le preferenze sintetiche consentono di ampliare notevolmente le possibilità di nomina, ma comportano che l’assegnazione della sede avvenga automaticamente secondo le regole previste dal sistema ministeriale. Per questo motivo molti esperti consigliano di inserire inizialmente le scuole maggiormente gradite e successivamente ampliare la ricerca con comuni e distretti.

Per questo motivo diciamo che è utile conoscere la distanza tra scuole per individuare una quindiciana di scuole preferite, ma poi diventa fondamentale, per un buon esito dell’istanza, indicare i codici dei comuni, dei distretti e addirittura dell’intera provincia.

Mappa scuole GPS