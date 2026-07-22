Compiti per le vacanze, cerchiamo di ripensarli

Scrivo dopo aver letto l’articolo del professore Galiano in merito ai compiti assegnati per le vacanze.

Condivido quanto detto dal professore, cioè che tra loro gli insegnanti non comunicano.

Questa cosa dei compiti io personalmente l’ho riscontrata con mio figlio, durante l’anno scolastico, quest’anno in “prima media”.

Tantissimi compiti, assegnati da diversi insegnanti contemporaneamente, 2 verifiche e 2 interrogazioni per lo stesso giorno, tanto che mio figlio è andato completamente in tilt, rinunciando anche allo sport… non è giusto.

A 12 anni, che è un’età delicata si dovrebbe tenere conto del fatto che i ragazzini stanno cambiando e dargli un po’ di tempo…non pensare solo a finire i programmi.

Linda Lapadula