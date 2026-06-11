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11.06.2026

Comunicazione degli esiti finali in Anagrafe nazionale Studenti, il cronoprogramma delle operazioni

Lara La Gatta
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Indice
L’integrazione con la piattaforma "Unica"
Le date chiave della rilevazione
Procedure per grado d'istruzione

Con la conclusione dell’anno scolastico, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha ufficializzato le procedure e i termini per la trasmissione dei risultati degli studenti all’Anagrafe Nazionale Studenti. La nota ministeriale dell’11 giugno 2026 delinea un cronoprogramma serrato che coinvolge tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del primo e del secondo ciclo.

L’integrazione con la piattaforma “Unica”

Una delle principali novità riguarda la visibilità dei dati: gli esiti finali saranno resi disponibili direttamente sulla piattaforma Unica, all’interno dell’E-Portfolio dello studente. Proprio per questo, il Ministero raccomanda la massima accuratezza e puntualità nell’inserimento delle informazioni, poiché queste saranno fruibili direttamente da studenti e famiglie. Una volta scaduti i termini, non sarà possibile effettuare rettifiche.

Le date chiave della rilevazione

Procedure per grado d’istruzione

Le istruzioni variano in base al livello scolastico:

  • Scuola Primaria: l’esito finale è preimpostato su “Ammesso/a”, con l’obbligo di certificare le competenze acquisite secondo i nuovi modelli ministeriali (DM 14/2024).
  • Scuola Secondaria di Primo Grado: oltre alle votazioni per singola disciplina, deve essere trasmessa la valutazione del comportamento. Per l’esame di Stato, il voto finale deve essere calcolato come media tra il voto di ammissione e la media delle prove d’esame, arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.
  • Scuola Secondaria di Secondo Grado: le scuole devono trasmettere i voti per disciplina e il credito scolastico. Un punto di rilievo è l’applicazione della legge n. 150/2024: il punteggio più alto nella fascia di credito può essere attribuito solo se il voto di comportamento è pari o superiore a nove decimi.

Modalità tecniche e supporto

Le segreterie scolastiche possono operare direttamente sul portale SIDI o tramite l’invio di flussi dai software locali certificati.

Per gli esami di maturità, la comunicazione dei punteggi finali sarà possibile a partire dal 1° luglio.

In caso di difficoltà tecniche, il Ministero ha messo a disposizione un Service Desk dedicato per supportare le scuole durante questa delicata fase di adempimenti.

Anagrafe degli studentiesamiScrutini

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