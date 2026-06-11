Comunicazione degli esiti finali in Anagrafe nazionale Studenti, il cronoprogramma delle operazioni

Con la conclusione dell’anno scolastico, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha ufficializzato le procedure e i termini per la trasmissione dei risultati degli studenti all’Anagrafe Nazionale Studenti. La nota ministeriale dell’11 giugno 2026 delinea un cronoprogramma serrato che coinvolge tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del primo e del secondo ciclo.
Una delle principali novità riguarda la visibilità dei dati: gli esiti finali saranno resi disponibili direttamente sulla piattaforma Unica, all’interno dell’E-Portfolio dello studente. Proprio per questo, il Ministero raccomanda la massima accuratezza e puntualità nell’inserimento delle informazioni, poiché queste saranno fruibili direttamente da studenti e famiglie. Una volta scaduti i termini, non sarà possibile effettuare rettifiche.
Le istruzioni variano in base al livello scolastico:
Le segreterie scolastiche possono operare direttamente sul portale SIDI o tramite l’invio di flussi dai software locali certificati.
Per gli esami di maturità, la comunicazione dei punteggi finali sarà possibile a partire dal 1° luglio.
In caso di difficoltà tecniche, il Ministero ha messo a disposizione un Service Desk dedicato per supportare le scuole durante questa delicata fase di adempimenti.