Con i corsi singoli e master di LINK puoi completare i requisiti necessari per accedere alla classe di concorso A22 e acquisire punteggio per le Gps

Con il DM 255/23 il Ministero dell’istruzione ha rivisto alcune classi di concorso, accorpando la A24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e la A25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado) in una nuova classe di concorso, la A22 Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e di II grado.

Requisiti d’accesso alla nuova classe di concorso A22

Per accedere alla nuova classe di concorso A22 Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e di II grado, il Ministero ha stabilito determinati requisiti. L’accesso è, naturalmente, subordinato al possesso di una Laurea Vecchio Ordinamento o Nuovo Ordinamento (Laurea Triennale unita a un Laurea Specialistica o Magistrale) in ambito linguistico (Lingue e Letterature, Linguistica, Glottodidattica, Interpretariato, Traduzione). Tale titolo di studi deve essere inoltre integrato in conformità alle indicazioni ministeriali previste dalla Tabella A. Nello specifico, In base titolo accademico conseguito, sono richieste:

3 annualità o 36 CFU nella lingua che si vuole insegnare tra inglese, francese, spagnolo e tedesco

o nella lingua che si vuole insegnare tra inglese, francese, spagnolo e tedesco 2 annualità o 24 CFU nella letteratura della lingua che si vuole insegnare

o nella letteratura della lingua che si vuole insegnare 1 annualità o 12 o 18 CFU in linguistica generale o nei settori L-LIN/01-02

Le soluzioni dell’Università Link per integrare i requisiti e acquisire punteggio

Chi non possiede tutte le annualità o i CFU richiesti per l’accesso alla nuova classe di concorso A22, può integrare la formazione con gli appositi percorsi di completamento proposti dall’Università Link:

Corsi singoli per integrare le materie e i CFU richiesti in ambito linguistico-letterario.

per integrare le materie e i CFU richiesti in ambito linguistico-letterario. Master universitario di I livello “Area linguistica per l’insegnamento negli istituti secondari di I e II grado”: un percorso accademico che include nel suo piano di studi tutte le materie necessarie sia per i laureati del Vecchio Ordinamento che per quelli del Nuovo Ordinamento.

I vantaggi del Master per il completamento della nuova classe di concorso A22 dell’Università Link includono:

integrazione di materie e CFU mancanti

acquisizionedipunteggio utile per l’avanzamento nelle graduatorie scolastiche

Formazione full online per venire incontro a ogni esigenza

I percorsi didattici dell’Università Link sono erogati in modalità full online, con lezioni disponibili in piattaforma didattica accessibile 24 ore su 24, senza vincoli d’orario nè limitazioni d’accesso.

Questa formula flessibile permette di gestire lo studio in totale autonomia, conciliando formazione, lavoro e vita personale.

Perché scegliere l’Università Link

Tutor specializzati per fornire supporto e orientamento

per fornire supporto e orientamento Docenti esperti nei settori pedagogico, storico e filosofico

nei settori pedagogico, storico e filosofico Materiali didattici digitali aggiornati costantemente

aggiornati costantemente Esperienza di studio moderna , flessibile e professionale

, flessibile e professionale Punteggio aggiuntivo nelle graduatorie scolastiche

L’università Link ti offre consulenza senza alcun impegno da parte tua!

Vuoi sapere se il tuo titolo di laurea ti consente di accedere alla nuova classe di concorso A22 o se devi integrare CFU?

Visita la pagina dedicata e richiedi info e un esperto ti aiuterà a verificare i requisiti e a scegliere il percorso più adatto a te

