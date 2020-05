Con ICOTEA è stata celebrata la sessione on line

Come diceva Albert Einstein “Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato” ed è ciò che gli studenti di ICOTEA hanno realizzato in questo mese laureandosi con noi in Scienze della Mediazione Linguistica.

Con ICOTEA, puoi implementare la tua formazione e aggiornarti nelle diverse aree. Non farti trovare impreparato nell’affrontare problematiche che, in simili momenti di straordinaria difficoltà, risultano inimmaginabili. ICOTEA ti può dare il supporto che ti permetterà di evolvere le tue conoscenze perché un modo per uscire dai periodi di crisi è crescere.

Cresci con ICOTEA, migliora la tua preparazione, diventa protagonista anche tu della nostra didattica on-line secondo il processo formativo condotto in e-learning in cui il docente assume una nuova veste e il discente acquisisce più rilevanza.

Con la modalità di Formazione a Distanza FAD, potrai seguire le lezioni in modo personalizzato scegliendo il momento più adatto per te e in piena autonomia senza restare privo del nostro supporto. La modalità di erogazione della didattica in Blended ti permetterà, secondo del percorso scelto, di affiancare la modalità tradizionale a quella on-line, con slide, video lezioni, videoconferenza, test intermedi, ecc.

Il Blended Learning, il cosiddetto apprendimento misto, predisposto da ICOTEA, consiste in un processo basato sull’utilizzo delle nuove tecnologie della rete e sull’interazione tra le persone e ti permetterà di seguire un percorso istruttivo personalizzato e continuo da intendersi non solo come rinforzo di quanto appreso, ma anche di ciò che può inserirsi nella vita di quotidiana di tutti noi.

Difatti, la didattica a distanza, a maggior ragione in un periodo particolare come quello che stiamo affrontando, deve essere valorizzata in quanto il digitale non sostituisce ma amplia gli strumenti con cui studiare e apprendere. Apprendere diventa quindi un processo che può sviluppare una crescita personale e produrre una crescita sociale.

