Con la Scuola Digitale migliora la didattica: agli Stati Generali di Varese hanno spiegato perché, ma occhio a sicurezza e disinformazione informatica

Sabato 14 novembre si è conclusa a Varese la decima edizione degli Stati Generali della Scuola Digitale, quest’anno dedicata al tema “Educare l’Umano. Abitare il Digitale” con focus sulle trasformazioni dell’Istruzione nell’epoca dell’intelligenza artificiale: promosso dall’Associazione Centro Studi Impara Digitale, sotto la guida della presidente Dianora Bardi, in collaborazione con la Camera di Commercio di Varese, l’appuntamento si è confermato vincente ai fini della progettazione che mette in relazione istituzioni, ricerca scientifica, scuola e mondo dell’innovazione. Confermandosi anche una risorsa preziosa per tutti gli attori e operatori della scuola che desiderano trasformare la complessità dell’innovazione in un’opportunità di crescita pedagogica, ma anche umana.

Durante la tre giorni di confronti e dibattiti, ai quali ha partecipato anche La Tecnica della Scuola con la sua editrice Daniela Girgenti, centinaia di esperti e addetti al settore della Conoscenza si sono confrontati su valutazione e miglioramento della scuola, formazione degli insegnanti, utilizzo ormai quotidiano dell’intelligenza artificiale nella didattica. I temi durante gli Stati Generali della Scuola Digitale hanno anche toccato le neuroscienze dell’apprendimento, del benessere degli adolescenti, della cittadinanza digitale, della sicurezza informatica, della disinformazione e dell’inclusione nell’era dell’on line.

Grazie anche al contributo di Daniela Lucangeli, professoressa ordinaria di Psicologia dello sviluppo all’Università di Padova, particolare attenzione è stata posta al tema delle emozioni e dell’apprendimento sempre più influenzato dal digitale interattivo.

L’ultimo convegno è stato incentrato sul tema “Capire l’umano. Dialogare con l’artificiale“, con gli esperti che hanno messo in relazione neuroscienze, filosofia della tecnologia, evoluzione e divulgazione scientifica.

Complessivamente, sono state oltre 100 le attività distribuite nell’arco delle tre giornate. L’offerta è stata suddivisa in tre macro-aree fruibili dai partecipanti: