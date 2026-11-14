Sciopero 20 novembre: borsa di studio dello studente medio, libri e trasporti gratuiti, cosa chiede la Rete degli Studenti Medi

Il 14 novembre si è svolto a Roma, davanti a Montecitorio, un presidio promosso dalla Rete degli Studenti Medi nell’ambito di una mobilitazione nazionale che da settimane vede occupazioni e manifestazioni da nord a sud d’Italia. Gli studenti della cosiddetta “Generazione fuori classe” sono scesi in piazza per rivendicare il diritto a una scuola pubblica, gratuita e di qualità, contestando apertamente le scelte della manovra di bilancio 2027 del Governo Meloni, ritenuta inadeguata a rispondere alle necessità concrete delle giovani generazioni. Per il corpo docente e la comunità scolastica, questa mobilitazione non rappresenta un semplice episodio di protesta giovanile, ma una presa di posizione diretta sulle condizioni strutturali e sulle risorse con cui la scuola opera quotidianamente.

Le quattro proposte

Al centro della manifestazione vi è il lancio di quattro proposte concrete volte a eliminare le disuguaglianze economiche e sociali che ostacolano il percorso formativo. Gli studenti chiedono l’introduzione di libri di testo gratuiti e universali per tutti e tutte, la garanzia reale del diritto alla mobilità tramite trasporti gratuiti, risorse dedicate agli spazi di socialità e all’aggregazione giovanile, e una misura affinché nessun alunno sia considerato straniero a scuola per la sola assenza della cittadinanza giuridica italiana. Per gli insegnanti, ciascuno di questi punti tocca da vicino il lavoro d’aula: garantire libri di testo e trasporti gratuiti contribuisce a ridurre il divario socio-economico tra gli studenti e a contrastare la dispersione scolastica, consentendo a ogni allievo di accedere alla didattica ad armi pari. Al contempo, il tema dell’inclusione di chi non possiede la cittadinanza rafforza la funzione educativa della scuola come comunità aperta ed equa, in cui l’uguaglianza dei diritti costituisce la premessa fondamentale dell’apprendimento.

Verso lo sciopero del 20 novembre

La giornata del 14 novembre costituisce la tappa verso lo sciopero studentesco internazionale indetto per il 20 novembre, organizzato per ribadire il diritto allo studio e protestare contro il carovita e il riarmo. I promotori ricordano che il diritto allo studio e a un’esistenza dignitosa non deve dipendere dalle possibilità economiche delle famiglie, ma dev’essere garantito a tutti dallo Stato. Questa prospettiva interpella direttamente i docenti, in quanto la sostenibilità della scuola pubblica e l’adeguatezza degli investimenti in istruzione sono condizioni essenziali per garantire la qualità dell’insegnamento e la tutela del ruolo dell’istituzione scolastica. La mobilitazione studentesca richiama così l’attenzione dell’intera comunità educante sull’urgenza di risorse adeguate per la scuola pubblica.

Le quattro proposte

Ecco le proposte illustrate dagli studenti:

Libri scolastici gratuiti

“L’accesso all’istruzione non può essere subordinato alla capacità economica delle famiglie di sostenere il costo dei libri scolastici che spesso supera di gran lunga il mezzo migliaio di euro all’anno per singolo studente. Oggi, per moltissimi nuclei familiari, l’acquisto dei testi rappresenta una spesa insostenibile che si ripete ogni anno e che diventa una barriera concreta all’apprendimento. La scuola primaria prevede già la fornitura gratuita dei libri di testo, chiediamo quindi soltanto che questo principio venga esteso universalmente anche alla scuola secondaria di secondo grado. Riteniamo necessario superare questo modello attraverso un investimento nazionale di circa 940 milioni di euro che garantisca la gratuità dei libri di testo a tutti gli studenti iscritti alle scuole superiori statali, indipendentemente dal reddito familiare.

La nostra proposta prevede:

Gratuità universale: azzeramento del costo dei libri di testo per tutti gli studenti delle scuole superiori statali.

azzeramento del costo dei libri di testo per tutti gli studenti delle scuole superiori statali. Investimento nazionale: istituzione di un fondo strutturale, finanziato dallo Stato, destinato alla copertura integrale della spesa per i testi scolastici.

istituzione di un fondo strutturale, finanziato dallo Stato, destinato alla copertura integrale della spesa per i testi scolastici. Accessibilità: possibilità di usufruire gratuitamente dei libri di testo sia in formato cartaceo sia digitale, nel rispetto delle esigenze didattiche e delle scelte delle istituzioni scolastiche.

possibilità di usufruire gratuitamente dei libri di testo sia in formato cartaceo sia digitale, nel rispetto delle esigenze didattiche e delle scelte delle istituzioni scolastiche. Calmiere: riduzione progressiva dell’investimento tramite un accordo tra lo Stato e le case editrici, col fine di evitare eventuali speculazioni sul costo dei testi scolastici.

riduzione progressiva dell’investimento tramite un accordo tra lo Stato e le case editrici, col fine di evitare eventuali speculazioni sul costo dei testi scolastici. Continuità: una misura permanente, garantita su tutto il territorio nazionale e non subordinata a graduatorie, soglie ISEE o disponibilità di risorse regionali e comunali.

una misura permanente, garantita su tutto il territorio nazionale e non subordinata a graduatorie, soglie ISEE o disponibilità di risorse regionali e comunali. Erogazione: potrebbe avvenire tramite la piattaforma Unica o la Carta dello Studente – IoStudio.

Trasporti gratuiti

Il diritto alla mobilità costituisce una condizione essenziale per garantire l’effettivo esercizio del diritto allo studio. Tuttavia, in molte aree del Paese, gli elevati costi degli abbonamenti e l’insufficienza dei servizi di trasporto pubblico rappresentano ostacoli concreti alla possibilità di raggiungere gli istituti scolastici e partecipare pienamente alla vita sociale e culturale.

Nelle grandi città, il costo degli abbonamenti costituisce un peso significativo per le famiglie, mentre nelle aree interne e nei territori periferici la scarsa frequenza delle corse, l’assenza di collegamenti adeguati e la difficoltà di integrazione tra diversi mezzi di trasporto compromettono il diritto alla mobilità, anche quando si dispone di un abbonamento.

La gratuità dei trasporti, da sola, non è sufficiente: deve essere accompagnata da un servizio pubblico capillare, efficiente, accessibile e adeguato alle esigenze della popolazione studentesca.

Per questo proponiamo un investimento strutturale nella mobilità studentesca, attraverso l’istituzione, in ogni Regione, di un Abbonamento Unico Gratuito Gomma–Rotaia–Nave, valido sull’intera rete del trasporto pubblico locale e regionale, integrando i servizi urbani, extraurbani, ferroviari e marittimi.

La nostra proposta prevede:

Gratuità universale : riconoscimento a tutte le studentesse e a tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado di un abbonamento gratuito, valido per l’intero percorso scolastico, fino al conseguimento del diploma.

: riconoscimento a tutte le studentesse e a tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado di un abbonamento gratuito, valido per l’intero percorso scolastico, fino al conseguimento del diploma. Investimento nazionale : istituzione di un fondo strutturale statale per la mobilità studentesca, con una dotazione iniziale prevista di 2 miliardi di euro, destinata a finanziare l’Abbonamento Unico e a sostenere l’integrazione dei servizi di trasporto.

: istituzione di un fondo strutturale statale per la mobilità studentesca, con una dotazione iniziale prevista di 2 miliardi di euro, destinata a finanziare l’Abbonamento Unico e a sostenere l’integrazione dei servizi di trasporto. Continuità e uniformità territoriale : garanzia permanente del diritto alla mobilità su tutto il territorio nazionale, senza graduatorie, soglie ISEE o differenze legate alle disponibilità economiche delle singole Regioni e amministrazioni locali.

: garanzia permanente del diritto alla mobilità su tutto il territorio nazionale, senza graduatorie, soglie ISEE o differenze legate alle disponibilità economiche delle singole Regioni e amministrazioni locali. Potenziamento dei collegamenti: incremento delle corse e miglioramento della frequenza, della puntualità e dell’accessibilità dei servizi, con particolare attenzione alle aree interne, ai piccoli comuni e ai territori caratterizzati da carenze infrastrutturali.

incremento delle corse e miglioramento della frequenza, della puntualità e dell’accessibilità dei servizi, con particolare attenzione alle aree interne, ai piccoli comuni e ai territori caratterizzati da carenze infrastrutturali. Integrazione dei servizi : possibilità di utilizzare un unico abbonamento su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, favorendo l’intermodalità e superando la frammentazione tra operatori e sistemi tariffari.

: possibilità di utilizzare un unico abbonamento su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, favorendo l’intermodalità e superando la frammentazione tra operatori e sistemi tariffari. Modalità di erogazione : rilascio dell’abbonamento in formato digitale, eventualmente attraverso l’app IO o altre piattaforme pubbliche, garantendo anche la disponibilità di una tessera fisica per chi ne faccia richiesta.

: rilascio dell’abbonamento in formato digitale, eventualmente attraverso l’app IO o altre piattaforme pubbliche, garantendo anche la disponibilità di una tessera fisica per chi ne faccia richiesta. Partecipazione della comunità studentesca: istituzione di osservatori regionali sulla mobilità studentesca, con la partecipazione delle rappresentanze degli studenti, degli enti territoriali e dei gestori del trasporto pubblico, incaricati di monitorare la qualità dei servizi, individuare le criticità e formulare proposte di miglioramento.

Il diritto allo studio non può dipendere dal luogo in cui si vive né dalla possibilità economica di sostenere il costo degli spostamenti. Garantire trasporti gratuiti ed efficienti significa rendere la scuola realmente accessibile, contrastare le disuguaglianze territoriali e riconoscere la mobilità come un diritto fondamentale delle studentesse e degli studenti.

Borsa di studio dello studente medio

La possibilità di vivere pienamente il proprio percorso scolastico non dipende soltanto dall’accesso alle lezioni e agli strumenti didattici, ma anche dalla possibilità di partecipare alla vita culturale, sociale e formativa del Paese.

Le disuguaglianze economiche incidono profondamente sulle esperienze che uno studente può permettersi, dalla partecipazione ad attività culturali e ricreative alla possibilità di frequentare luoghi di aggregazione, acquistare mezzi culturali, assistere a concerti o prendere parte a esperienze formative al di fuori della scuola.

Per questo proponiamo l’istituzione della Borsa di Studio dello Studente Medio, una misura nazionale di welfare studentesco che riconosca agli studenti un sostegno economico diretto, contribuendo alla loro autonomia e contrastando le disuguaglianze e la dispersione scolastica. La Borsa di Studio dello Studente vuole trasformare il diritto alla cultura e alla partecipazione in una possibilità concreta, non più riservata a chi può permettersela. La misura intende riconoscere lo studente non soltanto come destinatario di un servizio pubblico, ma come soggetto autonomo, titolare di bisogni, diritti e possibilità di partecipazione alla vita collettiva.

La nostra proposta si articola secondo i seguenti criteri:

Importo della borsa: 1.200 euro annui per ciascun beneficiario.

1.200 euro annui per ciascun beneficiario. Modalità di erogazione: due versamenti da 600 euro ciascuno, il primo all’inizio dell’anno scolastico, a settembre, e il secondo all’inizio del secondo quadrimestre, a febbraio.

due versamenti da 600 euro ciascuno, il primo all’inizio dell’anno scolastico, a settembre, e il secondo all’inizio del secondo quadrimestre, a febbraio. Platea dei beneficiari: circa 1,6 milioni di studentesse e studenti, di età compresa tra i 13 e i 21 anni, iscritti alle scuole secondarie di secondo grado statali.

circa 1,6 milioni di studentesse e studenti, di età compresa tra i 13 e i 21 anni, iscritti alle scuole secondarie di secondo grado statali. Requisito economico: accesso alla misura attraverso l’indicatore ISEE, con una soglia massima di 35.000 euro.

accesso alla misura attraverso l’indicatore ISEE, con una soglia massima di 35.000 euro. Utilizzo: la somma sarà destinata alle spese culturali, formative e di partecipazione sociale, tra cui acquisto di libri, accesso a musei, cinema, concerti, spettacoli, attività culturali e viaggi. La fruizione avverrà attraverso una rete di esercizi e operatori convenzionati con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

la somma sarà destinata alle spese culturali, formative e di partecipazione sociale, tra cui acquisto di libri, accesso a musei, cinema, concerti, spettacoli, attività culturali e viaggi. La fruizione avverrà attraverso una rete di esercizi e operatori convenzionati con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Durata: la Borsa di Studio non avrà scadenza, permettendo allo studente di accumulare le somme ricevute e utilizzarle secondo le proprie necessità.

la Borsa di Studio non avrà scadenza, permettendo allo studente di accumulare le somme ricevute e utilizzarle secondo le proprie necessità. Erogazione: potrebbe avvenire tramite la piattaforma Unica o la Carta dello Studente – IoStudio.

Cittadinanza straordinaria dello studente

La scuola pubblica è il luogo in cui si costruisce una comunità, si condividono esperienze e si sviluppa una cittadinanza fondata sulla partecipazione, sul rispetto e sull’uguaglianza. Di fronte a narrazioni politiche che propongono di limitare la presenza di alunni senza cittadinanza italiana all’interno delle classi attraverso tetti numerici del 30%, rivendichiamo quel principio costituzionale fondamentale secondo cui la scuola è aperta a tutti.

La provenienza geografica, la cittadinanza formale o la condizione amministrativa di una persona non possono diventare elementi di esclusione dalla comunità scolastica. Una volta iscritto a scuola, ogni studente deve poter vivere pienamente la propria esperienza formativa, con gli stessi diritti e le stesse opportunità dei propri compagni. Per questo proponiamo l’istituzione della Cittadinanza straordinaria dello Studente: uno status riconosciuto a tutte le persone iscritte alla scuola secondaria di secondo grado, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, che garantisca pieno accesso ai diritti e ai servizi connessi alla condizione studentesca. La Cittadinanza dello Studente non sostituisce la cittadinanza giuridica italiana, ma istituisce uno status specifico che riconosca e tuteli i diritti connessi all’essere parte della comunità scolastica, rendendoli effettivamente accessibili a ogni iscritto. Il principio fondante è che chi frequenta la stessa scuola, vive la stessa comunità e condivide lo stesso percorso formativo e deve quindi poter contare sulle stesse opportunità.

La nostra proposta prevede: