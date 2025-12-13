Concerto di Natale al Parlamento di Bruxelles, tanta scuola e cultura delle antiche tradizioni

Indice Concerto Christojenna a Bruxelles

Un evento epico, quello che si è svolto giovedì 11 dicembre nella sala Yehudi Menuhin del Parlamento Europeo in un’autentica vetrina tutta calabrese, un concerto di Natale proposto dall’eurodeputata Giusi Princi (PPE) ed attuato dall’orchestra “Corde Libere” del Maestro calabrese Alessandro Calcaramo. Un intreccio tra lirica greca con canti celebrativi capaci di emozionare e fare immergere, una intera sala, nella mitologia di Scilla e Cariddi, e tradizioni antiche di una cultura popolare tipica della Magna Grecia.

Concerto Christojenna a Bruxelles

Abbiamo assistito al concerto “Christojenna: l’anima del Natale calabrese” dove si è isibito il gruppo musicale calabrese “Corde Libere”, guidato dal Maestro Alessandro Calcaramo. Con il Maestro, docente di musica dell’Istituto Comprensivo di Campo Calabro, abbiamo scambiato qualche battuta interessante sulla nascita del gruppo “Corde Libere” e sull’importanza di creare, attraverso l’arte della musica, un laboratorio di talenti. La musica che parte dalla scuola, dove l’insegnante intercetta il talento naturale dello studente ma poi si rafforza con uno studio mirato per non disperdere quel talento innato, conservandolo e arricchendolo.

Il Maestro Alessandro Calcaramo è il fondatore e direttore del gruppo Corde Libere, in questa Orchestra, ci ha spiegato il professore Calcaramo, sono entrati a farne parte anche alcuni talenti musicali individuati, giovanissimi, quando frequentavano le lezioni scolastiche nella scuola secondaria di I grado. Si tratta di giovani come Santina Spezzano, Djembè e percussioni varie iscritta al corso di percussioni e batteria Jazz al conservatorio, Rita di Grande, Mandolino iscritta al corso di chitarra classica al conservatorio, Michela Calarco, Voce (coro) Lira calabrese e Chitarra iscritta al corso di chitarra jazz al conservatorio, Simone Latella, Chitarra e Bouzouki Greco diplomato in chitarra classica e in Musica da camera al conservatorio, Giuseppe Belfiore, Mandolino che prossimamente si iscriverà proprio al corso di mandolino al conservatorio.

Altri talenti del territorio invitati dal Maestro Calcaramo a far parte del gruppo “Corde Libere”, sono Giuseppe Romeo, Batteria e Tamburello iscritto al corso di percussioni classiche al conservatorio, Vittoria Suraci, voce iscritta al corso di canto jazz al conservatorio. Nell’orchestra, proprio in occasione del concerto “Christojenna: l’anima del Natale calabrese”, sono stati affiancati i professionisti Saverio Surace, Tastiera Carmelo Casile, Voce Giovanni Calabrò, Basso elettrico, Voce.

La fantastica serata del concerto presentato nella sala del Parlamento europeo di Bruxelles, è stata presentata dalla bravissima dott.ssa Roberta Cullari maestra di scuola primaria, laureata in Scienze della Formazione Primaria e che ha avuto l’abilità di fare immergere l’intera sala in un percorso della Reggio Calabria della Magna Grecia, mentre ha curato la grafica il dott. David Murolo, docente universitario.