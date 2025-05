Parolin, l’ultimo messaggio prima del Conclave all’ex compagno di scuola. “Ha detto ‘a presto’ e una frase che non dico”

Oggi, 7 maggio, inizia il Conclave per l’elezione del successore di Papa Francesco. Come riporta Il Corriere della Sera, la prima fumata, bianca o nera, sarà poco dopo le 19. I cardinali votanti sono 133, il quorum è a 89 (i due terzi degli elettori).

Le parole di Parolin all’ex compagno di scuola

Ormai i nomi dei papabili sono noti ai più. Tra questi c’è sicuramente Pietro Parolin, Segretario di Stato, nato il 17 gennaio 1955 a Schiavon, in provincia e diocesi di Vicenza (Italia). A quanto pare l’ultimo messaggio inviato da quest’ultimo prima del Conclave è stato rivolto ad un suo ex compagno di scuola.

“A Parolin ho scritto l’ultima volta ieri pomeriggio, dicendogli che speravo che qualunque cosa avvenisse saremmo rimasti negli stessi rapporti. Lui mi ha risposto stamattina, alle 7.51, mi ha detto ‘grazie per quello che mi dici, è il mio ultimo messaggio prima di entrare in Conclave’. E poi una frase che non dico e poi mi ha scritto ‘a presto’, e questo mi rincuora sui tempi del Conclave”, questo quanto ha detto il suo ex compagno di scuola a Un Giorno da Pecora a Rai Radio 1.

Parolin e il rapporto con la madre docente

Viene educato in una famiglia semplice e profondamente cattolica: il padre ha un negozio di ferramenta e vende macchine agricole, la madre è maestra elementare, come lo diventò anche la sorella. A 14 anni Parolin è entrato nel seminario di Vicenza. Conseguita la maturità classica, ha continuato gli studi di filosofia e teologia.

La madre di Parolin è scomparsa lo scorso settembre a 96 anni, e a celebrarne il funerale è stato proprio il Cardinale, come riporta Vatican News. Nel corso dell’omelia Parolin ha anche ringraziato il dirigente scolastico con cui la madre ha collaborato da maestra.

“Viviamo un tempo in cui le agenzie educative faticano a trovare collaborazione e sinergie. La mamma ci ha dimostrato l’unità della sua persona, noi tre figli le siamo grati e riconoscenti. Sia perseguito uno sforzo di convergenza affinché il futuro dei giovani sia bello e pieno di speranza”, queste le sue parole.

Conclave, gli appuntamenti

Da domani 8 maggio e nei giorni successivi, si voterà intorno alle 10:30, a mezzogiorno, alle 17:30 e poco dopo le 19. Anche se le fumate saranno solo alla fine delle sessioni del mattino e della sera. Se il nuovo Pontefice non sarà eletto oggi, le fumate di domani, saranno in orario scolastico.