Concorsi 24 mesi ATA, bandi entro il 10 aprile 2020: modelli di domanda

Con nota 5196 dell’11 marzo 2020 il Ministero ha dato il via aill’indizione dei concorsi nell’a.s. 2019/2020 per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA – graduatorie a.s. 2020-2021 (cd. graduatorie 24 mesi ATA).

Profili professionali

La procedura concorsuale viene indetta per soli titoli per i seguenti profili professionali:

assistenti amministrativi;

assistenti tecnici

cuochi;

infermieri;

guardarobieri;

collaboratori scolastici;

addetti alle aziende agrarie.

Requisiti

Per partecipare alle procedure concorsuali il richiedente deve aver svolto due anni di servizio presso la scuola statale ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; inoltre, il servizio deve essere stato prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

Modelli di domanda

I modelli di domanda vanno inviati:

con modalità tradizionale i modelli di domanda allegati B1, B2, F e H mediante raccomandata A/R ovvero consegnati a mano ovvero mediante PEC, all’Ambito Territoriale Provinciale della provincia d’interesse entro i termini previsti dal relativo bando;

tramite le istanze on-line, in un momento successivo, il modello di domanda allegato G di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche. Per quest’ultimo non dovrà essere inviato il modello cartaceo in formato pdf prodotto dall’applicazione in quanto l’Ufficio territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al momento dell’inoltro.

La nota chiarisce che il DPCM 9 marzo 2020, a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica del COVID 19, ha esteso a tutto il territorio nazionale l’articolo 1, comma 1, lett. m), del DPCM 8 marzo 2020, con il quale si sospendono “…. le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; …”. Pertanto, è rimessa alla discrezionalità degli Uffici scolastici l’assunzione delle determinazioni più opportune per procedere alla valutazione delle domande con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Pubblicazione bandi

I bandi saranno pubblicati dagli USR entro il 10 aprile 2020.

In proposito segnaliamo che è di oggi la richiesta unitaria dei sindacatii di interrompere ogni attività amministrativa legata alla mobilità, alle graduatorie dei 24 mesi ed ogni altra attività di gestione del personale che richieda consulenza e informazioni che gli Uffici scolatici non possono dare, anche in considerazione del fatto che le sedi sindacali non possono svolgere alcuna azione di supporto per la chiusura totale cui sono soggette le loro attività.

GLI ALLEGATI: