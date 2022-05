Concorsi 24 mesi ATA, come inserire un servizio a cavallo fra due anni scolastici

Ho un servizio militare/civile o un servizio prestato in altra amministrazione pubblica che è a cavallo fra due anni scolastici. Non riesco ad inserirlo perché l’applicazione consente di registrare i servizi solo per anno scolastico. Come fare?

A questa domanda ha risposto il Ministero dell’Istruzione per quanto concerne la compilazione delle domande per le cosiddette graduatorie 24 mesi ATA.

Il MI spiega che è necessario inserire il servizio suddiviso fra due anni scolastici, facendo terminare il primo periodo al 31 di agosto e iniziare il secondo periodo dal 1 settembre, in modo tale che il punteggio attribuito sia equivalente in quanto senza soluzione di continuità.

Ricordiamo che per aggiornare le graduatorie permanenti del personale ATA e per i nuovi inserimenti c’è tempo fino al 18 maggio, giorno in cui chiudono le funzioni POLIS.

Si può presentare domanda relativamente ai seguenti profili professionali:

Area A – Collaboratore scolastico

Area As – Addetto alle aziende agrarie

Area B – Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere.

Possono presentare istanza solo coloro che hanno svolto due anni di servizio presso la scuola statale ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi. Le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni 30 giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero.

Ovviamente, i candidati dovranno anche possedere il titolo valido per l’accesso al profilo professionale di interesse.