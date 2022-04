Concorsi 24 mesi ATA, come saranno valutati i titoli culturali e di servizio [TABELLE]

Sono aperte da ieri, 27 aprile, le funzioni POLIS per presentare le domande per la procedura per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA per la formazione delle graduatorie permanenti per l’anno scolastico 2022-2023 (le cosiddette Graduatorie 24 mesi ATA).

Il termine ultimo è fissato al 18 maggio.

I concorsi sono finalizzati all’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai seguenti profili professionali:

Area A – Collaboratore scolastico

Area As – Addetto alle aziende agrarie

Area B – Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere.

Abbiamo già spiegato quali sono i requisiti di servizio e i titoli di accesso necessari per essere inseriti nelle graduatorie permanenti.

Ai titoli di cultura e ai titoli di servizio verranno attribuiti dei punteggi secondo le seguenti tabelle di valutazione relative ai singoli profili:

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

COLLABORATORE SCOLASTICO

ASSISTENTE TECNICO CUOCO INFERMIERE

GUARDAROBIERE

ADDETTO AZIENDE AGRARIE