Concorsi 24 mesi ATA, procedura sospesa: ecco quando ripartirà

Con la nota n.6969 del 24 marzo 2020, il Miur rende noto di aver posticipato alla seconda metà di aprile l’indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali del personale Ata. La procedura ripartirà non appena il Ministero dell’Istruzione non avrà predisposto il sistema informatico: infatti l’attivazione della procedura sarà in modalità telematica.

Profili professionali

La procedura concorsuale viene indetta per soli titoli per i seguenti profili professionali:

assistenti amministrativi;

assistenti tecnici

cuochi;

infermieri;

guardarobieri;

collaboratori scolastici;

addetti alle aziende agrarie.

Requisiti

Per partecipare alle procedure concorsuali il richiedente deve aver svolto due anni di servizio presso la scuola statale ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; inoltre, il servizio deve essere stato prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.