Concorsi 24 mesi ATA, valutazione titoli e servizi per il profilo di guardarobiere

Concorsi 24 mesi ATA, valutazione titoli e servizi per il profilo di...

Il profilo di guardarobiere, come quello d’infermiere e di cuoco, rientra tra il personale ATA dell’area B e presta servizio soprattutto nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

Per accedere alla graduatoria di prima fascia occorre essere in possesso di 24 mesi o 23 mesi e 16 giorni di servizio, anche non continuativo, nel relativo profilo.

Titolo d’accesso

Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda la cui valutazione è effettuata in relazione alla media dei voti apportata a decimi, (vanno esclusi dal calcolo i voti di religione, educazione fisica e condotta).

In relazione alla media è attribuito il seguente punteggio:

media del 6, oppure sufficiente: punti 2,00

media del 7 oppure buono: punti 2,50;

media dell’8, oppure distinto: punti 3,00;

media del 9, oppure ottimo: punti 3,50

Titoli culturali

Diploma di maturità (si valuta un solo titolo) PUNTI 3

Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante guardarobiere.

(si valuta un solo concorso) PUNTI 2

Servizio

Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di guardarobiere o di aiutante guardarobiere, in scuole o istituti d’istruzione primaria, secondaria e artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50

servizio effettivo comunque prestato nelle scuole e istituti statali d’istruzione primaria, secondaria e artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compresi il servizio d’insegnamento prestato nei corsi C.R.A.C.I.S.

Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,15

Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica

Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05

Note

Per il servizio prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà e non costituisce requisito di accesso.

Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale, il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall’anno scolastico 2004/05.

Il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva è valutabile come servizio svolto presso enti pubblici e pertanto tale servizio sarà valutato come servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto d’impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto d’impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.

Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.