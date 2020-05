Concorsi 24 mesi, domande entro il 3 giugno: la guida del M.I.

Il M.I. ha comunicato, con nota 10588 del 29 aprile 2020, la riattivazione delle procedure dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA per le graduatorie a. s. 2020-21 (cd. 24 mesi ATA).: le funzioni POLIS per trasmettere le domande saranno disponibili fino al 3 giugno 2020.

Profili professionali

La procedura concorsuale viene indetta per soli titoli per i seguenti profili professionali:

assistenti amministrativi;

assistenti tecnici

cuochi;

infermieri;

guardarobieri;

collaboratori scolastici;

addetti alle aziende agrarie.

Requisiti

Per partecipare alle procedure concorsuali il richiedente deve aver svolto due anni di servizio presso la scuola statale ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; inoltre, il servizio deve essere stato prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

Come presentare la domanda

In proposito, il M.I. ha pubblicato una guida per supportare gli utenti che dovranno utilizzare gli strumenti informatici per l’utilizzo dell’applicazione per la presentazione della domanda di partecipazione all’inserimento o aggiornamento nelle graduatorie permanenti di una determinata provincia, attraverso le istanze on line.