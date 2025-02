Percorsi abilitanti docenti 2024/25, le pagine delle Università con informazioni e bandi regione per regione

Come sappiamo il MUR ha pubblicato il decreto ministeriale n. 156 del 24-02-2025 che stabilisce le disposizioni per l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti delle scuole secondarie per l’anno accademico 2024/2025.

La precisazione del Mur

Una nota del MUR specifica che i posti autorizzati sono 44.283 ma, con riferimento ai percorsi per i quali è stato richiesto un nuovo accreditamento, e ai percorsi già accreditati per i quali sono state apportate modifiche, è in fase di ultimazione la relativa procedura di verifica. I posti verranno autorizzati con un successivo provvedimento.

Le pagine delle Università

Pubblichiamo di seguito le pagine delle Università autorizzate all’attivazione dei percorsi per insegnanti, sulle quali verranno pubblicati i bandi.

ABRUZZO

Accademia di Belle Arti dell’Aquila

Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio” di Pescara

Università degli studi dell’Aquila

Università degli Studi di Teramo

Università degli studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara

BASILICATA

Istituzione Capofila: Università degli studi di Salerno

CALABRIA

Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Conservatorio Vibo Valentia

Università Magna Grecia di Catanzaro

Istituzione Capofila: Università della Calabria

CAMPANIA

Conservatorio di Musica Domenico Cimarosa di Avellino

Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno

Istituzione Capofila: Università Federico II Napoli

Università di Napoli L’Orientale

Istituzione Capofila: Università degli studi di Salerno

EMILIA ROMAGNA

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini” di Bologna

Conservatorio di Musica “Vecchi Tonelli” di Modena e Carpi

Università degli Studi di Ferrara

Università di Parma

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università degli Studi di Trieste

Università degli Studi di Udine

LAZIO

Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” di Viterbo

Conservatorio di Musica “Ottorino Respighi” di Latina

Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma

Libera Università degli Studi “Maria SS.Assunta” LUMSA

Università degli studi della Tuscia

Istituzione Capofila: Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Università degli Studi di Roma Foro Italico

Università La Sapienza

Tor Vergata

Istituzione Capofila: Università Europea di Roma

Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT

Università degli Studi Roma Tre

LIGURIA

Conservatorio di Musica “Puccini” di La Spezia

LOMBARDIA

Conservatorio di Musica di Milano

Istituzione Capofila: Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” di Brescia

Istituzione Capofila: Università degli Studi di Bergamo

Università degli Studi di Milano

Università degli Studi di Milano Bicocca

Università di Pavia

MARCHE

Conservatorio di Musica “Pergolesi” di Fermo

Conservatorio di Musica “Gioachino Rossini” di Pesaro

Università di Camerino

Università degli Studi di Urbino

MOLISE

Università degli Studi del Molise

PIEMONTE

Conservatorio di Musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria

Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino

Istituzione Capofila: Università degli Studi di Torino

PUGLIA

Istituzione Capofila: Università degli Studi Aldo Moro di Bari

Istituzione Capofila: Università del Salento

SARDEGNA

Università degli Studi di Sassari

Università degli Studi di Cagliari

SICILIA

Accademia di Belle Arti di Catania

Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Catania

Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina

Università degli Studi di Catania

Università degli Studi di Enna Kore

Università degli Studi di Messina

Università degli Studi di Palermo

TOSCANA

Siena Jazz

Università degli Studi di Firenze

Università di Pisa

Università di Siena

Università per Stranieri di Siena

TRENTINO ALTO ADIGE

Università di Trento

UMBRIA

Università degli Studi di Perugia

VENETO

Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza

Istituzione Capofila: Università “Ca’ Foscari” Venezia

Università di Verona

Università degli Studi di Padova

UNIVERSITÀ TELEMATICHE

Università Telematica E Campus

Università Telematica degli Studi IUL

Università Telematica Pegaso

Università Telematica Giustino Fortunato

Link Campus University

Università Telematica Niccolò Cusano

Università Telematica G. Marconi