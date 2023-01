Concorsi docenti e GPS, potrebbero servire da 24 fino a 60 CFU per accedere

Una delle domande che ci viene fatta con una certa frequenza è: “Chi possiede i 24 CFU potrà accedere ai concorsi a cattedra senza il bisogno di acquisirne 30 o addirittura 60 CFU?”

24 CFU presi entro ottobre 2022

Coloro che abbiano conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 potranno accedere ai concorsi fino al 31 dicembre 2024. Ciò evidentemente senza dover conseguire i 30 CFU previsti dalla riforma (60 CFU a partire dal 2025). Per coloro che non sono riusciti ad acquisire 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, solo fino al 31 dicembre 2024, sarà possibile accedere ai concorsi anche avendo conseguito almeno 30 CFU del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Dopo il 31 dicembre 2024 servono 60 CFU.

Nuovo sistema di formazione e reclutamento

Si deve sapere che con il decreto legge 36 del 30 aprile 2022, convertito in legge n.79 il 29 giugno 2022, si è dato il via al nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento dei docenti della scuola secondaria di I e II grado. In buona sostanza dopo una fase transitoria che durerà fino al 31 dicembre 2024, in cui il requisito di accesso ai concorsi, per docenti con esperienza di docenza inferiore alle 3 annualità nell’ultimo quinquennio, e quindi, si presume (se non verrà modificata la norma), anche per l’accesso alle GPS di II fascia, sarà il possesso di 24 CFU entro la data del 31 ottobre 2022 o 30 CFU per coloro che non hanno acquisito i crediti entro ottobre 2022, si partirà con la riforma della formazione iniziale e del reclutamento. A partire dall’1 gennaio 2025, per entrare in ruolo sarà necessario frequentare un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA, con tale percorso si acquisisce l’abilitazione all’insegnamento e con tale titolo si partecipa al bando regionale del concorso a cattedra, dopo svolgerà l’anno di prova con test finale.