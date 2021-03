Concorsi scuola, a che punto siamo?

L’art. 24 del DPCM del 2 marzo 2021 tratta delle procedure concorsuali e nello specifico afferma: “è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private”, ma con le dovute precauzioni viene consentito lo svolgimento delle procedure selettive “dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico”.

Sulla scorta di quanto previsto nel DPCM suddetto, la sottosegretaria Barbara Floridia, in una intervista pubblicata da Huffpost il 5 marzo, incalzata dal giornalista, in merito a portare “tutti i docenti in cattedra dal primo settembre” ha risposto che si sta lavorando non solo per assumere in ruolo i docenti vincitori del concorso straordinario, ma anche per avviare la procedura del concorso ordinario entro l’anno 2021.

Nello stesso tempo sarebbe opportuno dar seguito alle relative procedure dei concorsi avviati, o sospesi, come quello dei DSGA, e nello stesso tempo definire i concorsi annunciati: