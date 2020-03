Il caos delle ultime ore dovuto al coronavirus sta sicuramente investendo l’intero sistema d’istruzione. Come se non bastasse, il CSPI non ha ancora fornito parere in quanto la seduta plenaria del 4 marzo dedicata ai bandi del concorso scuola 2020 non si è tenuta a causa della mancanza del numero legale.

Concorso scuola 2020: quando saranno ultimati i bandi

Il parere del CSPI, ricordiamo ancora una volta, è obbligatorio ma non è vincolante, nel senso che il Miur, in linea teorica, non sarebbe costretto a seguire tutti i rilievi.

Nella pratica, ciò capita assai di rado, con l’amministrazione che tende sempre ad accogliere almeno in parte i rilievi mossi dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Concorsi docenti 2020 e coronavirus

L’assenza del parere del CSPI, che ancora non ha fornito una nuova data di riunione, e l’emergenza coronavirus, farebbe pensare ad uno slittamento delle operazioni per i concorsi docenti 2020, ma al momento le cose non stanno così. Certamente la tabella di marcia potrebbe leggermente rallentare, ma a parere di chi scrive, al momento, non ci sono i presupposti per scenari di grande ritardo.

E poi, comunque, abbiamo una data entro la quale bisogna pubblicare i bandi: il decreto milleproroghe approvato in via definitiva, è intervenuto anche con alcune misure per la scuola, stabilisce che i bandi dei concorsi docenti 2020 dovranno essere pubblicati entro il 30 aprile.

E’ arrivato nei giorni scorsi, anche l’ok da parte del Ministero per la pubblica amministrazione per i concorsi scuola 2020, per i docenti della secondaria: 24 mila posti per il concorso straordinario, 25 mila per l’ordinario.

Quindi, presumibilmente, i bandi del concorso scuola 2020, seguiranno i loro iter finale.

Che in concorsi arriveranno a breve lo ha ribadito anche il Ministro Lucia Azzolina, nel corso di una audizione alla Camera dei Deputati del ministro dell’Istruzione, relativa alle linee programmatiche del suo mandato

Concorso straordinario secondaria: chi partecipa

Come stabilito dal DL 126/2019 potranno partecipare, al concorso docenti 2020 secondaria straordinario, i docenti in possesso dei seguenti requisiti:

almeno tre anni di servizio nella scuola secondaria statale (anche su sostegno) dal 2008/2009 al 2018/2019 . Chi conclude la terza annualità nel 2019/2020 partecipa con riserva

nella scuola secondaria statale (anche su sostegno) dal al . Chi conclude la terza annualità nel partecipa con riserva uno dei predetti tre anni deve essere specifico, ossia svolto nella classe di concorso per cui si partecipa.

Potranno partecipare, anche se solo ai fini dell’abilitazione, i docenti che hanno maturato il servizio di tre anni nella scuola paritaria. Anche i docenti di ruolo che hanno tre anni comunque prestati, senza un anno specifico sulla classe di concorso, può partecipare ai soli fini abilitativi.

Per i posti di sostegno è necessario avere, oltre ai seguenti requisiti di servizio, la specializzazione sul sostegno.

Concorso scuola ordinario secondaria: i requisiti per accedere

Possono partecipare al concorso scuola 2020 secondaria, per i posti comuni, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a. titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della Legge.

Per i posti Itp accedono i candidati i possesso del diploma e senza i 24 CFU, almeno fino all’anno scolastico 2024/2025.

Per i posti di sostegno del concorso ordinario secondaria sono ammessi a partecipare alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, oltre che ai requisiti precedenti, del titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Allegati al decreto

Concorso ordinario infanzia e primaria: i requisiti per accedere

Il decreto ministeriale specifica che saranno ammessi a partecipare al concorso scuola infanzia e primaria i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per quanto riguarda invece le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria è richiesto inoltre il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Ecco l’ultima bozza di bando a disposizione con la relativa tabella titoli.