Concorso 145 Dirigenti tecnici, la preselettiva si svolgerà il 3 ottobre 2025 in un’unica sessione – AVVISO

Sul portale InPA e sulla piattaforma reclutamento, nella sezione info bando relativa a “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici per le esigenze dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito”, è stato pubblicato l’avviso concernente la data di svolgimento della prova preselettiva, di cui all’art. 4 del bando di concorso.

La data prescelta è il 3 ottobre 2025, in un’unica sessione alle ore 14:30.

Con successivo avviso, verrà comunicata la sede presso la quale ciascun candidato sarà convocato per l’espletamento della prova preselettiva.

AVVISO

Durata e struttura della prova preselettiva

La prova preselettiva, la cui durata è stabilita in 90 minuti, consiste in un test articolato in 60 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui solo una corretta.

I quesiti sono predisposti dai soggetti esterni demandati dal Ministero.

Materie da studiare

La prova preselettiva, di cui all’articolo 6 del presente regolamento, si articola nel seguente modo:

a) n. 1 quesito per ciascuna delle seguenti materie:

diritto costituzionale;

diritto amministrativo;

diritto civile, con particolare riferimento alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti in generale, al diritto di famiglia e alla normativa in materia di protezione dei dati personali;

diritto penale, con particolare riferimento ai reati in generale e ai reati contro la pubblica amministrazione nonché ai reati in danno alle persone di minore età;

b) n. 2 quesiti per la seguente materia:

diritto internazionale ivi incluso il diritto dell’Unione europea, con particolare riferimento ai settori dell’educazione, dell’istruzione e della tutela dei minori e al diritto delle organizzazioni internazionali e relativi studi e ricerche nonché documenti ufficiali e indagini nei settori precedentemente indicati;

c) n. 19 quesiti per la seguente materia:

normativa e politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale, con particolare riferimento a: 1) autonomia scolastica nonché organizzazione e funzioni delle Istituzioni scolastiche ed educative; 2) funzioni amministrative dello Stato e delle Regioni a Statuto ordinario e a Statuto Speciale nonché delle Province Autonome e degli Enti locali; 3) parità scolastica e scuole non statali non paritarie; 4) inclusione, personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti; 5) prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; 6) orientamento; 7) diritto allo studio; 8) ordinamenti scolastici; 9) valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione; 10) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni; 11) istruzione e formazione professionale-IeFP; 12) apprendistato; 13)

istruzione post-secondaria non terziaria; 14) istruzione degli adulti e apprendimento permanente; 15) sistema nazionale di valutazione (SNV), ivi inclusi l’ordinamento e le funzioni di INDIRE e INVALSI anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al SNV; 16) edilizia scolastica; 17) formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA; 18) sistema della formazione italiana nel mondo anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; 19) ordinamento, funzioni e organizzazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito, anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione;

d) n. 3 quesiti per la seguente materia:

normativa e politiche in tema di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento a: 1) sistema terziario di istruzione tecnologica superiore incluso il regime giuridico degli Istituti Tecnologici Superiori-ITS Academy; 2) elementi sulla disciplina e sul funzionamento delle Istituzioni della formazione superiore; 3) elementi sulla disciplina degli ordinamenti della formazione superiore, ivi inclusi i percorsi finalizzati al conseguimento dei requisiti per la

partecipazione alle procedure per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed educativo nonché per il conseguimento delle abilitazioni all’insegnamento sui posti comuni, delle specializzazioni per l’insegnamento sui posti di sostegno e delle idoneità all’insegnamento sulle altre tipologie di posto compresi i posti per l’insegnamento della religione cattolica, nelle Istituzioni scolastiche ed educative;

e) n. 4 quesiti per la seguente materia:diritto del lavoro, con particolare riferimento a: 1) diritto del lavoro pubblico, ivi inclusi ruolo e funzioni e disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonché dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, unitamente, per ciascuno dei profili professionali indicati, alla corrispondente contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento compresa la contrattazione collettiva nazionale integrativa; 2) diritto sindacale; 3) disciplina del reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonché dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali ivi inclusa la regolamentazione sulle classi di concorso; 4) normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;



f) n. 3 quesiti per la seguente materia:contabilità di Stato, con particolare riferimento all’ordinamento contabile e finanziario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle relative aziende speciali;



g) n. 2 quesiti per ciascuna delle seguenti materie:didattica generale;sociologia generale;



h) n. 2 quesiti per ciascuna delle seguenti materie:pedagogia generale e sociale;pedagogia e didattica speciale;



i) n. 7 quesiti di ragionamento verbale e/ o logico astratto;



l) n. 5 quesiti di lingua inglese – livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento;

m) n. 5 quesiti in materia di tecnologie informatiche e competenze digitali.

Le altre prove

Successivamente alla preselettiva ci saranno:

• Due prove scritte

• Una prova orale

• La valutazione dei titoli.