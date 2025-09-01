Concorso A027 Campania: i vincitori replicano ai ricorsisti

Nelle ultime 48 ore abbiamo preso visione di diversi articoli (uno è comparso anche su Tecnica della Scuola) in cui si attacca la prova pratica della nostra procedura concorsuale nella quale, a detta dei 30 ricorsisti al TAR 7sarebbe stato violato il principio di anonimato.

Ciò che intendiamo esprimere in questo messaggio è:



1. Abbiamo seguito meticolosamente le direttive della Presidente di commissione;



2. Nel ricorso dei 30 colleghi si afferma che la prova pratica era puramente teorica. Ciò è falso come può provare il verbale della commissione. Infatti, il banco dell’aula era dotata di strumenti di laboratorio (dinamometri, bilancia elettronica, …) a seconda della traccia estratta. Questo presupponeva che i candidati potessero alzarsi e recarsi alla postazione per raccogliere i dati sperimentali (quindi contatto diretto con la commissione) o utilizzare i dati presenti sulla consegna fornita;



3. Il fare leva dei ricorsisti sul TAR MARCHE appare del tutto immotivato dal momento che la prova pratica dei B022 aveva una durata del tutto diversa ed era di natura del tutto diversa dalla nostra;



4. Parte dei vincitori hanno già concluso l’anno di prova e sono stati confermati in ruolo, altri hanno stipulato e firmato stamane il contratto a tempo indeterminato nella scuola assegnata (essendosi abilitati nell’a.s. 2024/25). Annullare la procedura significherebbe compromettere gravemente la nostra situazione lavorativa dal momento che ci siamo cancellati dalle GPS e non abbiamo partecipato al PNRR2, per ovvie ragioni.

Ci chiediamo chi o cosa possa restituirci un anno di vita e le scelte effettuate nel corso dello stesso nella malaugurata ipotesi in cui si pensasse di sospendere la nostra GM.

5. Possiamo provare che nel concorso 2022 per la c.d.c. A028 – Matematica e Scienze I grado – la DS aveva fatto effettuare la prova pratica nello stesso modo e sempre facendo appore nome e cognome sui fogli protocollo. Possiamo altresì provare che nel PNRR1 i colleghi dell’A028 hanno svolto la prova comunque apponendo nome e cognome sui fogli protocollo. Questo punto per evidenziare come la questione non inciderebbe solo su noi A027 (in numero pari a poco più di 200 unità) ma su un numero ben più rilevante di docenti;

6. Nelle ultime 48 ore, leggendo gli articoli in cui viene messa in discussione la legittimità della nostra graduatoria a causa della questione dell’anonimato, diversi colleghi che, nel frattempo, hanno preso impegni con le banche, mutui e quant’altro, hanno avvertito malori, attacchi di panico e stress che hanno richiesto persino soccorso medico.



Alla luce dei precedenti punti, chiediamo cortesemente che venga pubblicata anche la nostra controrisposta, per par condicio.



Vincitori della classe A027 della Campania