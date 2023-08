Concorso Ata ex lsu per servizi di pulizia nelle istituzioni scolastiche: ecco il bando, al via le domande

Concorso Ata ex lsu per servizi di pulizia nelle istituzioni scolastiche: ecco...

È stato pubblicato, oggi 17 agosto, il bando per la nuova procedura selettiva di internalizzazione dei servizi di pulizia nelle istituzioni scolastiche. Il bando, sulla base di una disposizione del 2013 (articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.), consentirà di assumere a tempo indeterminato 590 unità di personale.

La procedura, che consta di un decreto interministeriale – condiviso con i Ministeri del Lavoro, dell’Economia e delle finanze e della Pubblica amministrazione – e del conseguente bando di concorso, era ferma dal settembre 2022, data ultima per lo svolgimento del relativo concorso.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha commentato: “Si tratta di una misura che andrà a sanare le mancanze del passato e che coniuga l’interesse alla tutela del lavoro con i maggiori servizi necessari a garantire l’efficienza delle Istituzioni scolastiche”.

Il concorso è finalizzato all’assunzione nello Stato dei candidati risultati idonei nel precedente concorso, ma che non sono stati assunti per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza, e di nuovi candidati che non avevano potuto partecipare alla procedura perché il termine di settembre 2022 era scaduto senza che il bando fosse emanato.

Il bando è disponibile a questo link: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/#

Ecco tutte le informazioni per partecipare:

La domanda di partecipazione alla procedura è indirizzata all’Ufficio scolastico regionale competente per territorio e, a pena di esclusione, può essere presentata esclusivamente per l’Ambito territoriale della provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali il candidato prestava la propria attività lavorativa alla data del 29 febbraio 2020.

I candidati presentano l’istanza di partecipazione entro il termine perentorio del giorno 08 settembre 2023 a partire dalla pubblicazione del presente bando sul Portale InPa ( https://www.inpa.gov.it/ ). L’avviso è altresì pubblicato sui siti internet del Ministero ( https://www.miur.gov.it/ ) e degli UU.SS.RR. interessati.

a partire dalla pubblicazione del presente bando sul Portale InPa ( ). L’avviso è altresì pubblicato sui siti internet del Ministero ( ) e degli UU.SS.RR. interessati. La domanda di partecipazione alla procedura può essere presentata unicamente in modalità telematica ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi online >Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”. La domanda deve essere presentata a pena di esclusione secondo le modalità descritte ai periodi precedenti entro le ore 23.59 del giorno 08 settembre 2023.

I requisiti:

possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado , conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione

, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione aver svolto, per almeno 5 anni anche non continuativi, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. Nei cinque anni richiesti devono essere compresi il 2018 e il 2019.

I POSTI DISPONIBILI

I posti destinati alla procedura sono complessivamente 590 a livello nazionale, così ripartiti: