Concorso Dirigente Tecnico: quali requisiti?

Il bando del concorso per titoli ed esami a dirigente tecnico sembrava in dirittura d’arrivo con l’autorizzazione del Parlamento del 29 ottobre del 2020, ma ancora una volta, con il Decreto Milleproroghe del 4 gennaio 2021, ha subito un ulteriore rinvio a seguito del quale dovrebbe essere bandito entro dicembre 2021.

Il concorso per Dirigenti Tecnici è per soli titoli o per titoli ed esami?

Il reclutamento dei dirigenti tecnici avverrà “mediante concorso selettivo per titoli ed esami”. Ciò è espressamente affermato al comma 1 dell’art. 3 bis del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 12.

Chi può accedere al concorso per Dirigenti Tecnici?

L’accesso al concorso per Dirigente Tecnico è riservato al personale docente ed educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali, che abbiano maturato un’anzianità complessiva di almeno dieci anni (l’ultimo bando ne prevedeva 9 anni) e che siano confermati in ruolo, in possesso di uno dei seguenti titoli:

diploma di laurea magistrale o specialistica

laurea conseguita in base al previgente ordinamento,

diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica

diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.

Vi sono posti riservati per chi ha maturato tre anni di servizio nel ruolo di ispettore tecnico?

È prevista una riserva del 10 dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l’incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché del Ministero dell’istruzione.