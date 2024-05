Concorso dirigenti, boom di ricorsi dopo la preselettiva: quadri di riferimento 36 ore prima della prova e quesiti ritenuti errati

Come sappiamo lo scorso 23 maggio, in seguito a moltissime polemiche per la scelta della data, si è svolta la prova preselettiva del concorso ordinario per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici. Le critiche non sono finite: pare che molti candidati siano pronti a fare ricorso.

Questa sarebbe la situazione in molte regioni d’Italia, come la Campania, dove c’erano 3599 candidati per 34 posti. I candidati in tutta Italia sono stati 25mila per 587 posti complessivi. Lo riporta Il Mattino.

Concorso dirigenti scolastici, perché tanti ricorsi?

Ma quali sono le criticità riscontrate da chi sta facendo ricorso? A differenza della precedente prova preselettiva (2017) in questo caso non è stata pubblicata la batteria di domande dalla quale sarebbero poi state scelte quelle della prova concorsuale.

Inoltre, 36 ore prima del test sono stati pubblicati “quadri di riferimento” dai quali, secondo alcuni, è emerso che i quesiti sarebbero stati su aree non contemplate nelle precedenti prove. Come se non bastasse, alcuni quesiti a risposta multipla sarebbero errati.

I QUADRI DI RIFERIMENTO PUBBLICATI LA SCORSA SETTIMANA

Concorso dirigenti scolastici, verso la prova scritta

La prova preselettiva si è svolta in turno unico su tutto il territorio nazionale nella sede individuata dall’Ufficio Scolastico Regionale presso il quale il candidato ha presentato la domanda di partecipazione.

La preselezione si è resa necessaria, in base a quanto prevede il Regolamento del concorso, poiché il numero dei candidati che ha presentato domanda di partecipazione è superiore a quattro volte il numero dei posti complessivamente messi a bando.

Supera la prova preselettiva e accede alla successiva prova scritta un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. In ogni caso saranno ammessi anche tutti coloro che, all’esito della preselezione, avranno conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.

