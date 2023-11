Concorso Dirigenti Scolastici: autorizzato il Ministro dell’Istruzione e del Merito a bandire 979 posti

Con DPCM del 3 ottobre del 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 271 del 20 novembre 2023, il Ministro dell’Istruzione e del Merito è stato autorizzato ad avviare le procedure per i due bandi per la copertura di 979 posti di dirigente scolastico per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026.

Ripartizione dei posti

Secondo le disposizioni previste i 979 posti saranno ripartiti per il 60% pari a 587 posti per il concorso ordinario e il 40% pari a 392 posti per il concorso straordinario.

Concorso ordinario requisiti

Possono partecipare i docenti e gli educatori delle istituzioni scolastiche e educative statali assunti con contratto a tempo indeterminato e confermati in ruolo ai sensi della normativa vigente, che abbiano effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche e educative statali, un servizio di almeno cinque anni compreso il servizio con contratto a tempo determinato e che abbiano uno tra i seguenti titoli di studio:

• Laurea magistrale ;

• Laurea specialistica;

• Diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto n° 509/1999;

• Diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica);

• Diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma d’istituto secondario superiore.

Prove previste

a) Prova preselettiva qualora le domande di partecipazione dovessero essere superiore a quattro volte i posti messi a concorso; la prova consiste in 50 quesiti a risposta multipla sugli argomenti previsti perla prova scritta . Sono ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi;

b) Prova scritta consistente in 5 quesiti a risposta aperta più due quesiti in lingua inglese consistenti ciascuno in cinque domande a risposta multipla volte a verificare la comprensione di un testo fornito ai candidati. La prova scritta si volge mediante l’ausilio di mezzi informatizzati nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione;

c) Prova orale consistente in un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, volto ad accertare la preparazione professionale del candidato sui medesimi argomenti della prova scritta e a verificare la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico. Durante il colloquio sarà accertata anche la capacità di utilizzo degli strumenti informatici e sarà verificata la conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla commissione esaminatrice e una conversazione in lingua inglese.

Concorso straordinario requisiti

I candidati che a seguito della partecipazione al concorso ordinario del 2017 si trovano in una delle seguenti situazione:

a) Abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;

b) Abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.

Prove previste

I candidati appartenenti alla categoria:

a) dovranno affrontare una prova su computer della durata di 120 minuti, consistente in cento quesiti;

b) dovranno affrontare una prova orale della durata di 60 minuti consistente in un colloquio su quesiti predisposti dalla Commissione prima dell’inizio della prova.

Corso intensivo

Sono ammessi al corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale se conseguono un punteggio minimo di 60/100.

