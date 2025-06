Concorso dirigenti scolastici sospeso in Campania, nuova data per gli orali: inizieranno il 23 giugno

Concorso dirigenti scolastici sospeso in Campania, nuova data per gli orali: inizieranno...

Com’è noto, il concorso dirigenti scolastici in Campania è stato sospeso a causa di alcune irregolarità riscontrate, sfociate in denunce da parte di molti partecipanti. La prova orale si sarebbe dovuta svolgere lo scorso 14 aprile. La nuova data, come appena comunicato dall’Usr Campania, è il 23 giugno.

Valditara intenzionato a far ripartire la procedura

Come riporta La Repubblica, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara non ha voluto demordere, ed ha chiesto al direttore scolastico regionale della Campania Ettore Acerra di far ripartire il concorso.

Acerra ha pubblicato il calendario delle prove orali. Cominceranno il 23 giugno, termineranno l’11 luglio. Si terranno all’istituto comprensivo Tito Livio-Fiorelli, in via Fiorelli, a Napoli. È qui che si ritroveranno i 65 candidati ammessi all’orale (allo scritto erano in 165), in attesa da mesi.

La denuncia e i presunti favoritismi

C’è stata una denuncia alla Procura della Repubblica di Napoli di 16 ricorrenti, che il 26 marzo scorso hanno denunciato la commissione esaminatrice per “falso in atto pubblico”, per favoritismi che avrebbero completamente inficiato la correttezza delle procedure per nominare i 34 dirigenti scolastici campani (su 587 posti disponibili per l’intera penisola). I membri della Commissione si sono poi dimessi a uno a uno.

Innanzitutto, una di loro, secondo quanto emerso dalle indagini “era legata da rapporti di intensa e reiterata frequentazione con uno dei candidati del concorso che all’esito della prova preselettiva ha conseguito un punteggio altissimo”.

“I rapporti di frequentazione personale – si legge ancora nella denuncia – si sono trasformati nel tempo in rapporti di collaborazione professionale stabile, connotati dalla sussistenza di (reciproci) interessi di carattere economico”. Ci sarebbero anche foto sui social che testimonierebbero la vicinanza tra i due, continua nel tempo. Il candidato, nella fase preselettiva, ha conseguito un’altissima votazione, “resa pubblica dallo stesso interessato sui social e sui gruppi WhatsApp dedicati al concorso”. Poi però, “dopo le dimissioni della commissaria in questione, non ha conseguito identica votazione allo scritto”.

Il secondo caso sospetto

Nella denuncia alla Procura della Repubblica viene messa sotto i riflettori anche la posizione di un’altra candidata, che ha ricoperto in passato ruoli che la collegano direttamente ad alcuni membri della commissione giudicante. Più nel dettaglio, nel concorso per dirigenti scolastici del 2017, faceva parte della commissione di valutazione che ha esaminato un membro della commissione del concorso: “In altre parole – questa la denuncia – si sono reciprocamente esaminati”.

“Tali circostanze appaiono in palese violazione dei principi di imparzialità e trasparenza”, denunciano i ricorrenti, precisando che i rapporti tra membri della commissione e alcuni candidati non si limitano a una “generica colleganza, ma delineano una situazione di cointeressi e possibile favoritismo” che “sicuramente ha alterato la valutazione dei candidati”: un “conflitto di interessi” che ha “compromesso la genuinità della selezione”.

E questa sarebbe solo la punta dell’iceberg: “Con i miei legali ho preparato una nota dettagliata sul concorso campano che invieremo al ministero dell’Istruzione – annuncia il sociolinguista Massimo Arcangeli – E stiamo raccogliendo segnalazioni da tutte le regioni, perché ci sono centinaia di situazioni anomale che mettono in discussione l’intero concorso”.

Ma c’è di più: quando la prima commissaria si è dimessa, al suo posto ne è arrivata un’altra che ha lavorato in passato con la candidata in questione.