Concorso docenti 2024, il numero dei candidati regione per regione e per classe di concorso – SCARICA TABELLE

Concorso docenti 2024, il numero dei candidati regione per regione e per...

Il Ministero ha reso noto, dopo aver fornito il numero complessivo delle domande di partecipazione al concorso pervenute entro le scadenze previste, il quadro dettagliato della loro distribuzione per regione e per classe di concorso.

Come riporta Cisl Scuola, le domande sono in tutto 36.772 per i concorsi riguardanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, mentre sono 202.328 le istanze pervenute per la secondaria di I e II grado.

In allegato la documentazione fornita dal Ministero alle organizzazioni sindacali.

Numero candidati per regione

Numero candidati per regione e CdC – Infanzia e Primaria

Numero candidati per regione e CdC – Secondaria