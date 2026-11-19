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All’ordine del giorno di oggi, giovedì 19 novembre alle ore 15.00, il question time con il ministro Valditara.

Ecco le interrogazioni per il ministro dell’Istruzione e del Merito.

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INTERROGAZIONE SUI CORSI DI PRIMO SOCCORSO ALL’INTERNO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA

LOMBARDO – Al Ministro dell’istruzione e del merito – Premesso che:

il disegno di legge n. 1550, detta “legge Bove”, a prima firma dell’interrogante e sottoscritto anche dai senatori Calenda, Malpezzi e Ronzulli, è stato presentato in conferenza stampa un anno fa e successivamente comunicato alla Presidenza del Senato il 19 giugno 2025; esso prevede l’obbligatorietà dei corsi di primo soccorso nel sistema di istruzione secondaria e della formazione professionale;

la relazione illustrativa ricorda che ogni anno in Italia circa 65.000 persone perdono la vita per mancanze o ritardi nel primo soccorso, e che l’esperienza della Danimarca, dove la formazione alla rianimazione cardiopolmonare è obbligatoria dal 2006, ha portato a triplicare la sopravvivenza da arresto cardiaco in oltre 10 anni;

le norme vigenti (articolo 1, comma 10, della legge n. 107 del 2015 e articolo 5, comma 2, della legge n. 116 del 2021) prevedono corsi solo facoltativi, e il numero di scuole che li hanno organizzati è una minoranza del totale;

l’articolo 1 del disegno di legge istituisce presso il Ministero dell’istruzione e del merito un fondo da 15 milioni di euro per finanziare i corsi, e l’articolo 7 stima gli oneri complessivi in 20 milioni di euro annui;

a oggi le risorse non sono state individuate e il provvedimento non ha compiuto passi decisivi, sebbene il vigente calendario dell’Assemblea del Senato ne preveda l’esame il 14 gennaio 2027; nel frattempo la data originaria indicata negli articoli 2 e 3 è ormai superata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per reperire le risorse necessarie, nell’ambito della prossima manovra di bilancio o con altro strumento, e con quali tempi, per rendere finalmente obbligatoria e finanziata la formazione al primo soccorso nelle scuole, nel rispetto del principio dell’autonomia scolastica, considerato che a giudizio dell’interrogante si tratta di una materia che dovrebbe stare a cuore innanzitutto al Ministro dell’istruzione e del merito.

Ecco la risposta di Valditara, che ha spiegato perché fosse assente in aula oggi per l’approvazione del Dl Scuola: “Oggi da diverse parti d’Italia sono arrivate al Mim alcune scuole che sono state da me premiate per l’eccellenza della didattica. Non mi sembrava bello trascurarle. Il Governo era rappresentato più che degnamente”.

“Il Governo ha responsabilità per diffondere tra i giovani la cultura del primo soccorso”.

INTERROGAZIONE SULLE PROSPETTIVE DI RIDUZIONE DEI POSTI DEL PERSONALE SCOLASTICO

D’ELIA, BOCCIA, VERDUCCI, RANDO – Al Ministro dell’istruzione e del merito – Premesso che:

nella legge di bilancio per il 2026 il Governo ha soppresso 5.660 cattedre e 2.174 posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), usando, secondo gli interroganti, il calo demografico come alibi invece che come occasione per avere classi meno affollate e più alunni a tempo pieno;

a queste cifre si sono aggiunti circa 1.400 posti persi tra dirigenti e DSGA persi con il dimensionamento;

il disegno di legge di bilancio per il 2027, all’esame della Camera dei deputati, prevede, a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028, un’ulteriore riduzione pari a 4.925 posti di docente dell’organico dell’autonomia e a 2.049 unità di personale ATA, per un totale di 6.974 posti in meno;

secondo quanto riportato dagli organi di stampa nelle scorse settimane, il Ministro in indirizzo non sembra essere stato preventivamente informato di tali interventi di drastica riduzione di organico;

questi quasi 7.000 posti in meno, sommati a quelli già cancellati con la scorsa legge di bilancio, porta a circa 15.000 posti il numero della riduzione complessiva degli organici scolastici nell’arco di due anni;

una scelta che, secondo gli interroganti, ha trasformato in strutturale una misura inizialmente presentata come transitoria, utilizzando il calo demografico come giustificazione per una riduzione della spesa, anziché come occasione per migliorare la qualità del sistema di istruzione;

la diminuzione dei docenti, se confermata, rischierebbe di compromettere ulteriormente le attività di recupero degli apprendimenti, il contrasto alla dispersione scolastica, l’inclusione e il potenziamento dell’offerta formativa, mentre il taglio del personale ATA potrebbe aggravare le già diffuse difficoltà organizzative delle scuole, incidendo sul funzionamento delle segreterie, sulla vigilanza e sulla sicurezza degli edifici;

appare inoltre evidente l’assenza, nella manovra, di un adeguato piano di investimenti e di misure concrete a sostegno del comparto scolastico, a fronte di esigenze strutturali, che richiederebbero risorse immediate;

il calo della popolazione scolastica dovrebbe rappresentare un’opportunità per ridurre il numero di alunni per classe, rafforzare gli organici e migliorare la qualità della didattica, non un’occasione per procedere a ulteriori tagli;

considerato che:

riguardo alle assunzioni che il Ministro in indirizzo continua a rivendicare, occorre ricordare che non sono il risultato della sua amministrazione, ma un obiettivo del PNRR, la riforma 2.1, avviata dal Governo Draghi nel 2022. Si tratta di 70.000 immissioni in ruolo concordate con l’Europa, a cui era legato il pagamento di una rata del piano;

lo stesso vale per la dispersione scolastica: il calo degli abbandoni dipende da 1,5 miliardi di euro del PNRR per la riduzione dei divari territoriali, programmati prima del suo arrivo al Ministero dell’istruzione e del merito;

nell’attesa di sapere se il Governo, come ha annunciato a seguito delle proteste del mondo della scuola, abbia presentato o intenda presentare al disegno di legge di bilancio un emendamento soppressivo della disposizione che riduce ulteriormente, a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028, l’organico dell’autonomia del personale docente di 4.925 posti e la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di 2.049 posti,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda dare seguito a quanto annunciato in merito alla soppressione della disposizione prevista dal disegno di legge di bilancio, che prevede l’ulteriore taglio di 6.974 posti di personale docente e ATA;

come intenda giustificare una scelta che, anche se seguita da un’imbarazzante retromarcia, è presente nel testo;

se non ritenga che il calo demografico, a cui finora nonostante i roboanti annunci non è stata data alcuna risposta strutturale e adeguata, possa consentire almeno un potenziamento delle misure destinate al miglioramento del sistema scolastico;

con quali risorse aggiuntive, una volta terminate le risorse del PNRR, il Ministro e il Governo intendano procedere ad assunzioni e al contrasto della dispersione scolastica.

Ecco la risposta di Valditara: “In undici anni non siete stati capaci di aumentare gli stipendi degli insegnanti, lo abbiamo fatto noi. Non siete stati capaci di farlo. Il dimensionamento è stato disposto dal precedente Ministro. Noi abbiamo istituito Agenda Sud, il docente tutor, Agenda Nord, non sono risorse Pnrr”.

“Le misure sull’organico pur essendo conseguenti al calo demografico devono essere eliminate, il Parlamento ci sta lavorando dopo un impegno dell’Esecutivo con i sindacati. Il Governo sta ascoltando il mondo della scuola. Il Pd fece tagli per 10157 posti. Non solo i tagli non si faranno, ma il prossimo anno scolastico assumeremo almeno 37mila docenti. Abbiamo assunto circa 200mila unità tra docenti e Ata”.

“Nel 2021 la spesa per la scuola era di 50 miliardi, nel 2026 di 58 miliardi, nel 2027 oltre 64 miliardi. Abbiamo già previsto risorse per il contratto 2028-20230, i dati parlano da soli”.

INTERROGAZIONE SULLE MISURE DEL GOVERNO IN MATERIA DI DISPERSIONE SCOLASTICA

RUSSO, MALAN, BUCALO, MARCHESCHI, COSENZA, CAMPIONE, FALLUCCHI, SPERANZON – Al Ministro dell’istruzione e del merito – Premesso che:

i recenti dati diffusi dal Ministero dell’istruzione e del merito registrano un significativo calo del tasso di dispersione scolastica in Italia, posizionatosi, per la prima volta, al di sotto della media europea;

si riscontrano ancora delle specificità locali che richiedono interventi mirati e azioni di contrasto ai divari territoriali;

appare cruciale rafforzare il supporto informativo alle famiglie durante la fase dell’orientamento scolastico per indirizzare i giovani verso i percorsi formativi più idonei al successo professionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa fornire un bilancio aggiornato sull’andamento del tasso di dispersione scolastica in Italia e sull’impatto complessivo delle misure avviate dall’attuale Esecutivo per contrastare il fenomeno e ridurre i divari territoriali, con particolare riferimento ad “Agenda Sud”, “Agenda Nord”, alle norme del “decreto Caivano” e all’introduzione della figura del docente tutor, e quali interventi specifici siano previsti per affrontare le criticità più complesse ancora presenti a livello locale e come si stia dando attuazione, proprio in queste settimane, alle iniziative di orientamento e supporto informativo rivolte alle famiglie per la scelta dei percorsi di studio dei figli.

Ecco la risposta di Valditara: “Sono orgoglioso di poter ribadire che sul fronte della dispersione scolastica abbiamo conseguito risultati mai conseguiti fino ad oggi. Agenda Sud è citata da Ocse come buona pratica. Il decreto Caivano contempla la punibilità dei genitori che rubano il futuro ai figli, prima c’era una sanzione di 32 euro. Abbiamo portato il tasso di dispersione implicita dall’11 al 7% dal 2022 al 2026”.

“Inoltre abbiamo abbassato al 6,3% l’inadeguatezza delle competenze. Nel 2019 la percentuale era del 7,5%, salita nel 2021 al 9%. Secondo i dati Ocse di settembre l’Italia ha superato la Finlandia nel reading. Dobbiamo investire in quelle considerate buone pratiche. Dobbiamo anche integrare gli stranieri, abbiamo investito sui docenti specializzati nell’insegnamento agli stranieri”.

“Abbiamo investito nei Cpia: abbiamo investito 90 milioni, cifra mai investita prima. Noi ci stiamo occupando di valorizzare il lavoro dei docenti italiani, con l’assicurazione sanitaria gratuita. Già 60mila docenti hanno usufruito delle prestazioni. O pensiamo all’assicurazione contro gli infortuni”.