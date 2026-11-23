Essere insegnanti comporta responsabilità importanti, ma non significa rinunciare alla propria identità, alle opinioni o alla vita privata. Anche fuori dall’aula, docenti e personale ATA partecipano al dibattito pubblico, condividono esperienze e utilizzano i social network come gli altri cittadini.

Il Comitato Nazionale Docenti contro Burnout, Mobbing e Usura Professionale richiama a un equilibrio essenziale: la libertà di espressione convive con il rispetto delle persone, la tutela della riservatezza e i doveri professionali. La prudenza è necessaria; il timore costante di esporsi, invece, non deve diventare una condizione ordinaria del lavoro scolastico.

L’articolo 21 della Costituzione tutela la manifestazione del pensiero. L’art. 11-ter del D.P.R. 62/2013, introdotto dal D.P.R. 81/2023, richiede ai dipendenti pubblici particolare cautela sui social, anche per evitare che opinioni personali siano attribuite all’amministrazione o ne pregiudichino l’immagine. Sono obblighi da valutare nel loro contesto, non un divieto generale di dissenso civile.

Criticare una riforma o una scelta organizzativa non costituisce automaticamente un illecito. Contano tuttavia il contenuto, i toni, il fondamento dei fatti richiamati e le regole applicabili. Particolare attenzione richiedono la diffusione di notizie, immagini o dati riferibili a studenti, famiglie e colleghi, soprattutto minori, e la pubblicazione di documenti o comunicazioni non destinati alla divulgazione. Anche i contenuti dei gruppi chiusi possono essere inoltrati fuori dal contesto originario.

La vita privata merita rispetto. Una normale fotografia personale in costume da bagno, al mare o in piscina, non dimostra di per sé una violazione disciplinare. Un’eventuale valutazione deve considerare il contenuto e il contesto, la disciplina applicabile e l’eventuale collegamento concreto con i doveri professionali: il semplice abbigliamento non è un criterio sufficiente per formulare un addebito.

«Non chiediamo privilegi né immunità. Chiediamo che insegnare non significhi vivere sotto giudizio anche quando si è fuori servizio. Un docente deve poter dissentire con rispetto, raccontare un problema, condividere un momento della propria vita senza sentirsi esposto a sospetti automatici. Le regole servono a proteggere la comunità scolastica, non ad alimentare paura o isolamento. Difendere la dignità di chi lavora significa anche prevenire quelle pressioni che, giorno dopo giorno, possono logorare la salute e il rapporto con la professione» – dichiara la Prof.ssa Elisa Lo Conte, Vicepresidente del Comitato Nazionale Docenti.

Il benessere organizzativo è parte della tutela del lavoro. Attacchi personali, esposizione pubblica e conflitti non gestiti possono aggravare tensioni e stress. Non ogni disagio integra mobbing: ogni situazione richiede un esame serio e circostanziato. È però essenziale prevenire comportamenti vessatori e rischi psicosociali, anche attraverso la valutazione dello stress lavoro-correlato prevista dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

Dalle esperienze alle proposte istituzionali.

Il CND invita il personale della scuola a utilizzare la sezione dedicata alle testimonianze del portale www.comitatodocenti.it, anche in forma anonima secondo le modalità indicate sul sito, per raccontare criticità, pressioni e situazioni di disagio lavorativo.

Con le necessarie cautele per la riservatezza e senza divulgare elementi identificativi di terzi, le esperienze raccolte potranno contribuire, insieme agli altri strumenti del Comitato, a un dossier sulle criticità ricorrenti da portare all’attenzione delle istituzioni. Le testimonianze non sostituiscono verifiche o segnalazioni formali, né costituiscono da sole dati rappresentativi.

Ascoltare le persone, conoscere i problemi e proporre soluzioni: così si costruisce una scuola che tutela insieme la libertà di espressione, la responsabilità professionale e la salute di chi vi lavora.

Elisa Lo Conte

Vicepresidente del Comitato Nazionale Docenti

contro Burnout, Mobbing e Usura Professionale