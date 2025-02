Concorso docenti PNRR 2, ecco i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale per infanzia e primaria

Nella giornata del 26 febbraio sono stati diffusi dal ministero dell’Istruzione e del Merito i dati, distinti per regione e tipo di posto, riguardanti il numero di aspiranti che, nella prova scritta dei concorsi PNRR 2 per posti di insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia, hanno conseguito il punteggio di almeno 70/100.

Ricordiamo che le prove scritte in questione si sono svolte il 19 febbraio scorso.

I dati

In complesso, hanno ottenuto il punteggio minimo di 70 allo scritto:

infanzia posto comune : 10.286 aspiranti (56,7% delle domande), per un totale di 802 posti disponibili;

: aspiranti (56,7% delle domande), per un totale di posti disponibili; infanzia sostegno : 1.031 aspiranti (47,8% delle domande), per un totale di 302 posti;

: aspiranti (47,8% delle domande), per un totale di posti; primaria posto comune : 17.209 aspiranti (61,8% delle domande), per un totale di 3.140 posti;

: aspiranti (61,8% delle domande), per un totale di posti; primaria sostegno: 3.551 aspiranti (55,1% delle domande), per un totale di 4.111 posti.

Come precisa la CILS Scuola, non si tratta tuttavia di ammissioni all’orale, che sono determinate in ogni singola regione in misura pari al triplo dei posti messi a concorso, fermo restando che la partecipazione alla prova orale è consentita a tutti coloro che condividono lo stesso punteggio dell’ultimo classificato in relazione al numero degli ammissibili.

Quadri di riferimento della prova orale

In vista del prossimo svolgimento dei colloqui, il Ministero ha pubblicato i quadri di riferimento per la valutazione:

Scuola dell’infanzia posto comune

Scuola dell’infanzia – posti di sostegno

Scuola Primaria posto comune

Scuola Primaria – posti di sostegno