Concorso docenti PNRR 2. Imminente la prova scritta per il reclutamento docenti della scuola secondaria

Completate le prove scritte per il reclutamento dei docenti di scuola dell’infanzia e primaria, dal 25 al 27 febbraio 2025 i docenti di scuola secondaria sono chiamati ad affrontare la prova scritta per la copertura di 10.677 posti sia su posto comune sia sul sostegno.

Ammissione alla prova orale

A seguito delle modifiche introdotte al decreto 71, dalla legge 106 del 2024, è ammesso alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione, per la singola classe di concorso o tipologia di posto, fermo restante il conseguimento del punteggio minimo di 70/100.

Struttura della prova scritta

La prova scritta su computer based avrà la durata di 100 minuti, fermo restante i tempi aggiuntivi richiesti dai candidati che usufruiscono della legge 104, ed è costituita da cinquanta quesiti, così ripartiti:

• quaranta quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico – metodologico, così distribuiti:

Dieci quesiti di ambito pedagogico;

Quindici quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti concernenti l’inclusione;

Quindici quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti concernenti la valutazione;

• Cinque quesiti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2

• Cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali.

Per ogni domanda saranno fornite quattro risposte, di cui solo una corretta.

Come presentarsi alla prova

I candidati che non hanno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla procedura, sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, da esibire al momento dell’identificazione che avviene: dalle ore 8,00 per i turni di mattina e dalle ore 13,30 per i turni pomeridiani. La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura.

Motivi dell’esclusione dalla prova

Durante lo svolgimento della prova, i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Inoltre è fatto assoluto divieto, ai candidati, di comunicare tra loro con qualsiasi mezzo o strumento. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso.

Operazioni di riconoscimento

I candidati, nel presentarsi nel giorno e nell’ora stabilità e nella sede loro assegnata, per prima cosa dovranno procedere al riconoscimento da parte del comitato di vigilanza e apporre la firma di presenza nel registro predisposto a tale scopo.

Come affrontare la prova scritta

Poiché è probabile che non basta il punteggio di 70/100, è opportuno cercare di raggiungere un punteggio quanto più alto possibile, non solo con una buona preparazione, ma anche nel non lasciarsi prendere dal panico, saper gestire il tempo e soprattutto, leggere con attenzione le domande, individuare in ognuna la parola “chiave” e non lasciarsi ingannare dai distrattori.