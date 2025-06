Concorso docenti PNRR 2 secondaria, 1° luglio scioglimento della riserva per chi consegue i 30 o 60 CFU entro il 30 giugno

Fino alle ore 23.59 del 1° luglio 2025 saranno disponibili le funzioni telematiche per lo scioglimento delle riserve per la partecipazione al concorso di cui al D.D.G. 10 dicembre 2024, numero 3059 (Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno).

Lo ha comunicato il Ministero con nota del 6 giugno 2025.

La presentazione delle istanze di scioglimento della riserva riguarda coloro che hanno partecipato al concorso in attesa del conseguimento:

dei 30 CFU/CFA di cui all’articolo 4, comma 3, del bando

dei 60 CFU/CFA di cui all’articolo 4, comma 7, del bando.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, accedendo al Portale Unico del reclutamento raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per farlo occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo “Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive”: https://www.mim.gov.it/-/piattaforma-concorsi-e-procedure-selettive

Il mancato conseguimento entro il 30 giugno 2025 dei CFU/CFA previsti comporta l’esclusione dalla procedura e la decadenza dalla graduatoria, qualora già pubblicata.

LA NOTA