Concorso docenti PNRR 3, dal 15 settembre al 6 ottobre censimento e collaudo delle aule informatizzate delle scuole

Lara La Gatta
Oggi, 15 settembre 2025, sono state rese disponibili le funzioni per le attività di censimento e collaudo delle aule informatizzate per l’espletamento delle procedure concorsuali.

La chiusura della procedura è prevista per il 6 ottobre.

La piattaforma per inserire le informazioni relative alla capienza e alle caratteristiche tecniche di ogni singola aula è disponibile al seguente link https://prove.concorsi.istruzione.it/

Le operazioni coinvolgeranno, secondo i rispettivi ruoli, gli Uffici scolastici regionali, che opereranno tramite i Referenti tecnici regionali, e le istituzioni scolastiche, che opereranno tramite i Responsabili d’istituto e i Responsabili tecnici d’aula.

In particolare, i Responsabili d’Istituto accederanno alla piattaforma utilizzando come Username il codice meccanografico con la password già in loro possesso o effettuando il “recupero password” dalla schermata di login della piattaforma medesima, seguendo le indicazioni fornite dal sistema. Invece, i Responsabili tecnici d’aula, designati dai Dirigenti scolastici, accederanno alla piattaforma tramite SPID.

L’intera procedura è illustrata nella nota MIM dell’11 settembre 2025.

