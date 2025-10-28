Concorso docenti PNRR 3, è possibile inserire un vecchio servizio civile nazionale di 21 anni fa?

Sono gli ultimi giorni per compilare e presentare la domanda. Ci sarà tempo fino alle 23.59 del 29 ottobre 2025. A rispondere ai quesiti degli ascoltatori nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 22 ottobre, alle ore 15,30 è stato il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo.

È possibile inserire un vecchio servizio civile nazionale di 21 anni fa?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “No, non può essere inserito. Si tratta del nuovo servizio civile universale o nazionale post 2017. È importante segnalare che il Ministero ha pubblicato una FAC (la 35, mi pare) che riguarda appositamente il servizio civile universale e il servizio civile nazionale”.

RIVEDI LA DIRETTA

Le risposte della diretta

✅ (14:40) È possibile inserire un vecchio servizio civile nazionale di 21 anni fa espletato per conto del mio Comune di residenza con l’ente polizia municipale? Grazie mille

✅ (15:30) Se partecipo al concorso. con riserva sostegno infanzia i 5 punti di questo titolo mi verranno poi conteggiati per infanzia posto comune?

✅ (16:30) è preferibile inserire il fatto di avere vinto il PNRR 1 oppure segnalare che si sta facendo il TFA Sostegno INDIRE per domanda su sostegno

✅ (17:40) si può fare una domanda su sostegno e una su materia in province diverse?

✅ (18:50) il superamento del concorso PNRR1 da punteggio in caso di superamento di questo nuovo concorso?

✅ (20:20) inserendomi von laurea più 3 anni di servizio il titolo di abilitazione 30 cfu triennalisti specifico da diritto a punteggio cvessorio quale titolo da tabella A?

✅ (21:40) Ho svolto 3 anni su materia alternativa, convocata però tramite graduatorie su una delle classi di concorso accorpate(AS29 e AM30). Posso inserirlo come servizio specifico oppure no visto che è sttr

✅ (22:15) Ho superato l’esame orale del TFA, nella compilazione della domanda del concorso lo devo mettere in evidenza

✅ (22:40) C‘è modo di inserire e far valere certificazioni informatiche ai fini del punteggio ? Non vedo nessuna sezione apposita

✅ (23:20) A023 nella secondaria di primo grado ad oggi è su potenziamento, è possibile che non verrà confermata questa classe di concorso?

✅ (23:40) Abilitata primaria e sostegno primaria. Ho un anno di servizio sia su primaria sia su sostegno conviene partecipare con l’ abilitazione o con gli anni di servizio? Posso partecipare per entrambe?

✅ (25:00) Non si può partecipare più con i soli 24 cfu è corretto?

✅ (26:00) Ho preso il Clil presso una scuola di mediazione linguistica prima che il mim emanasse il decreto per cui deve essere rilasciato dall’università. Lo posso inserire o no?

✅ (26:30) Ho un diploma di perfezionamento equipollente al dottorato di ricerca italiano. Posso inserirlo anche se l’istanza di equipollenza con il MUR non è ancora arrivata? Cosa succede se arriva dopo il 29?

✅ (27:20) Ho più di tre anni di servizio su materia +24 cfu, posso partecipare al pnrr3?

✅ (30:00) Per superare il concorso serve aver superato entrambe le prove con un punteggio maggiore di settanta o vale la media?

✅ (31:30) Di ruolo di inglese, specializzazione con Master e certificazione per A023, conviene chiedere passaggio di cattedra o partecipare al concorso per A023?

✅ (33:15) Nella domanda concorso c’è la voce relativa al superamento di un precedente concorso, quindi mi chiedevo se come il clil e altri titoli, il superamento di un precedente concorso da un punteggio

✅ (34:20) ho svolto PNRR1 classe di concorso B06 (ITP) laboratorio odontotecnico, nella graduatoria sono presenti solo i vincitori, come fare per sapere se siamo idonei e poter usufruire dei 12.5 punti?

✅ (35:30) Ho iniziato a compilare la domanda per infanzia posto comune e infanzia sostegno, il sistema non mi permette di inserire gli anni di servizio, sarà un problema di piattaforma o altro?

✅ (36:50) Ho superato un concorso abilitante (2022). Questo mi conferisce 12.5 per l’abilitazione più altri 12.5 punti per essere stato inserito nella Graduatoria di Merito?

✅ (37:10) Con più di tre anni di servizio e abilitazione primaria con quale conviene iscriversi al concorso?

✅ (38:10) Un concorso superato su altra classe di concorso da punteggio o da punteggio solo se superato nella classe per cui si concorre?