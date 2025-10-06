Concorso docenti Pnrr 3, il bando non dovrebbe essere pubblicato a metà ottobre: ecco perché

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la nota dell’11 settembre 2025, ha dato corso alle procedure previste per bandire il concorso docenti PNRR 3 entro il 31 dicembre del 2025, avviando il censimento e collaudo delle aule informatiche per le prove concorsuali per il reclutamento su posti comuni e di sostegno nella scuola di ogni ordine e grado.

Nella nota c’era la scadenza per oggi, 6 ottobre. Ma proprio oggi è stata diffusa un’altra nota che avrebbe prorogato i tempi per il censimento fino al 20 ottobre: ciò significa, sostanzialmente, che il bando non può essere pubblicato prima di questa data.

Concorso docenti Pnrr, le varie tappe

In ogni caso i tempi sembrano in anticipo rispetto agli anni scorsi. Ma andiamo con ordine. Nel 2023, innanzitutto, a settembre è stato pubblicato il DPCM relativo ai 60 CFU in Gazzetta Ufficiale. Poi, a ottobre, si ha avuto notizia della firma dei decreti che dettano le regole per lo svolgimento dei successivi concorsi, i cosiddetti regolamenti.

Sempre a ottobre è arrivata la nota relativa al censimento delle aule per svolgere il concorso, con scadenza 10 novembre. Poi, a novembre le Organizzazioni sindacali sono state convocate. Quindi, dalla scadenza del censimento delle aule alla pubblicazione del bando, è passato un mese.

Nel 2024 le tappe sono state queste: la nota sul censimento delle aule è arrivata il 30 ottobre per il 23 novembre, poi è arrivata una proroga al 12 dicembre. A novembre c’è stata una modifica al regolamento. Il bando è stato pubblicato l’11 dicembre, con scadenza 30 dicembre.

Chi può accedere

Alla piattaforma, con il compito di raccogliere le informazioni concernenti la capienza e le caratteristiche di ogni singola aula, possono accedere:

• I Referenti tecnici regionali, designati dal Direttore generale o dal Dirigente titolare dell’Ufficio Scolastico regionale di appartenenza, tramite SPID;

• I Responsabili d’Istituto utilizzando seguendo le indicazioni fornite dal sistema;

• I Responsabili tecnici d’aula, designati dai Dirigenti scolastici, accederanno alla piattaforma tramite SPID.

Compiti delle scuole

Compito delle singole scuole è individuare e designare, per ogni aula, due responsabili tecnici per la gestione delle prove concorsuali, i quali hanno il dovere di collaudare le postazioni informatiche.

Compiti degli Uffici Scolastici Regionali

Ciascun Ufficio Scolastico Regionale, in quanto responsabile della procedura concorsuale, designa con atto di nomina i propri Referenti tecnici regionali, chiamati a fornire il massimo supporto alle istituzioni scolastiche.