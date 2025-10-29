Concorso docenti PNRR 3, serve superare entrambe le prove con un punteggio maggiore di 70 o vale la media?

Sono gli ultimi giorni per compilare e presentare la domanda. Ci sarà tempo fino alle 23.59 del 29 ottobre 2025. A rispondere ai quesiti degli ascoltatori nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 22 ottobre, alle ore 15,30 è stato il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo.

Per superare il concorso serve aver superato entrambe le prove con un punteggio maggiore di 70 o vale la media?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “Non vale la media. Si arriva all’orale solo se si è conseguito 70/100 nella prova scritta. Si supera il concorso se all’orale si consegue una votazione di almeno 70. Bisogna necessariamente raggiungere il 70 come valutazione minima in ciascuna prova”.

Le risposte della diretta

✅ (14:40) È possibile inserire un vecchio servizio civile nazionale di 21 anni fa espletato per conto del mio Comune di residenza con l’ente polizia municipale? Grazie mille

✅ (15:30) Se partecipo al concorso. con riserva sostegno infanzia i 5 punti di questo titolo mi verranno poi conteggiati per infanzia posto comune?

✅ (16:30) è preferibile inserire il fatto di avere vinto il PNRR 1 oppure segnalare che si sta facendo il TFA Sostegno INDIRE per domanda su sostegno

✅ (17:40) si può fare una domanda su sostegno e una su materia in province diverse?

✅ (18:50) il superamento del concorso PNRR1 da punteggio in caso di superamento di questo nuovo concorso?

✅ (20:20) inserendomi von laurea più 3 anni di servizio il titolo di abilitazione 30 cfu triennalisti specifico da diritto a punteggio cvessorio quale titolo da tabella A?

✅ (21:40) Ho svolto 3 anni su materia alternativa, convocata però tramite graduatorie su una delle classi di concorso accorpate(AS29 e AM30). Posso inserirlo come servizio specifico oppure no visto che è sttr

✅ (22:15) Ho superato l’esame orale del TFA, nella compilazione della domanda del concorso lo devo mettere in evidenza

✅ (22:40) C‘è modo di inserire e far valere certificazioni informatiche ai fini del punteggio ? Non vedo nessuna sezione apposita

✅ (23:20) A023 nella secondaria di primo grado ad oggi è su potenziamento, è possibile che non verrà confermata questa classe di concorso?

✅ (23:40) Abilitata primaria e sostegno primaria. Ho un anno di servizio sia su primaria sia su sostegno conviene partecipare con l’ abilitazione o con gli anni di servizio? Posso partecipare per entrambe?

✅ (25:00) Non si può partecipare più con i soli 24 cfu è corretto?

✅ (26:00) Ho preso il Clil presso una scuola di mediazione linguistica prima che il mim emanasse il decreto per cui deve essere rilasciato dall’università. Lo posso inserire o no?

✅ (26:30) Ho un diploma di perfezionamento equipollente al dottorato di ricerca italiano. Posso inserirlo anche se l’istanza di equipollenza con il MUR non è ancora arrivata? Cosa succede se arriva dopo il 29?

✅ (27:20) Ho più di tre anni di servizio su materia +24 cfu, posso partecipare al pnrr3?

✅ (30:00) Per superare il concorso serve aver superato entrambe le prove con un punteggio maggiore di settanta o vale la media?

✅ (31:30) Di ruolo di inglese, specializzazione con Master e certificazione per A023, conviene chiedere passaggio di cattedra o partecipare al concorso per A023?

✅ (33:15) Nella domanda concorso c’è la voce relativa al superamento di un precedente concorso, quindi mi chiedevo se come il clil e altri titoli, il superamento di un precedente concorso da un punteggio

✅ (34:20) ho svolto PNRR1 classe di concorso B06 (ITP) laboratorio odontotecnico, nella graduatoria sono presenti solo i vincitori, come fare per sapere se siamo idonei e poter usufruire dei 12.5 punti?

✅ (35:30) Ho iniziato a compilare la domanda per infanzia posto comune e infanzia sostegno, il sistema non mi permette di inserire gli anni di servizio, sarà un problema di piattaforma o altro?

✅ (36:50) Ho superato un concorso abilitante (2022). Questo mi conferisce 12.5 per l’abilitazione più altri 12.5 punti per essere stato inserito nella Graduatoria di Merito?

✅ (37:10) Con più di tre anni di servizio e abilitazione primaria con quale conviene iscriversi al concorso?

✅ (38:10) Un concorso superato su altra classe di concorso da punteggio o da punteggio solo se superato nella classe per cui si concorre?