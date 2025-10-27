Concorso docenti PNRR3: Nel fare la domanda a cosa bisogna prestare attenzione

Il 9 ottobre del 2025 il Ministro dell’Istruzione e del Merito, ha emanato i decreti 2938 e 2939 con i quali ha dato il via alla terza procedura concorsuale prevista nel (PNRR) Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, fissando la data ultima per la presentazione della domanda il 29 ottobre del 2025 alle ore 23,59.

Chi può partecipare al concorso

Con la riforma introdotta dal decreto n° 36 del 2022 sul reclutamento dei docenti, si è venuta a creare una fase transitoria che si è esaurita con i concorsi PNRR 1 e PNRR 2, e un cambiamento sui requisiti da avere per partecipare alle procedure concorsuali sia per la scuola dell’infanzia e primaria sia per la scuola secondaria.

Requisiti scuola infanzia e primaria

I requisiti per partecipare alla procedura concorsuale sono differenti rispetto all’ordine di scuola, infatti per la scuola dell’Infanzia e primaria per il posto comune è richiesto: la laurea in scienze della formazione primaria, o il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

Requisiti scuola secondaria

I requisiti per partecipare alla procedura concorsuale per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono Laurea magistrale più abilitazione per la classe di concorso per la quale si chiede di partecipare, o laurea magistrale con almeno tre anni di servizio svolto, nella scuola statale, nell’ultimo quinquennio di cui almeno uno nella classe di concorso per la quale si partecipa.

Al concorso per posti comuni possono partecipare anche gli ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) con il solo diploma.

Requisito più conveniente

Il candidato, in possesso di entrambi i requisiti per partecipare al concorso; sia la laurea e l’abilitazione, sia la laurea e tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio, per valutare quale dei due requisiti sia più conveniente è opportuno fare i calcoli riguardo ai punteggi, convertiti in centesimi, della laurea e dell’abilitazione e valutare quale punteggio è più conveniente sulla base dei punti previsti dalla tabella allegata al bando.

Requisiti per posti di sostegno

Per i posti sul sostegno sia per la scuola dell’infanzia e primaria, sia per la scuola secondaria, oltre alla laurea o al diploma, bisogna avere la specializzazione sul sostegno conseguita in Italia o, nel caso in cui il titolo di specializzazione fosse conseguito all’estero, deve essere riconosciuto in Italia.

Ammessi con riserva

Nel concorso PNRR 3 sono ammessi a partecipare con riserva i docenti che entro la data del 29 ottobre 2025 si trovino in una delle seguenti condizioni:

• Iscritti ai percorsi abilitanti;

• Che hanno conseguito il titolo abilitante all’estero e avendo presentata la domanda sono in attesa del riconoscimento;

• Iscritti ai corsi di specializzazione sul sostegno promossi e organizzati dall’INDIRE.

Scioglimento della riserva

La riserva è sciolta positivamente qualora l’abilitazione o la specializzazione sia conseguita entro il 31 gennaio 2026 e conseguentemente sciolta dalle ore 9.00 del 15 gennaio, fino alle 23.59 del 2 febbraio 2026. Il mancato conseguimento dell’abilitazione e/o della specializzazione entro il termine sopra indicato comporta l’esclusione dalla procedura.

Modalità per la presentazione della domanda

Fermo restante i requisiti previsti per le rispettive procedure la domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Per accedere alla compilazione della domanda i candidati devono essere abilitati al servizio “Istanze on line” del Ministero dell’Istruzione e del Merito e avere una delle seguenti credenziali: SPID (Sistema Pubblico d’identità digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

E’ possibile presentare la domanda anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.

Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Ammessi tutti con riserva

Nella compilazione della domanda bisogna prestare attenzione alle dichiarazioni che si effettuano e a quanto previsto dal relativo bando nella misura in cui tutti i candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Che cosa attenzionare nella compilazione della domanda

• La domanda di partecipazione va presentata, a pena di esclusione, in un’unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno;

• Il candidato che intende partecipare per più procedure concorsuali, deve presentare una sola domanda con l’indicazione delle procedure cui intenda partecipare;

• L’aspirante che partecipa alle procedure relative alle classi di concorso accorpate con D.M. 255 del 2023, pur presentando una sola domanda, dovrà esprimere, per ciascun grado d’istruzione, le classi di concorso separatamente, i codici alfanumerici previsti nella tabella di corrispondenza costituente l’allegato 1-bis e indicati nella colonna “Nuovi codici”.

• Prima di procedere al pagamento delle 10,00 euro previsti per ogni concorso, attenzionare alla correttezza della causale e all’importo da versare che sono precompilati sulla base delle classi di concorso o delle tipologie di posto richieste nella domanda.

• L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nella domanda alla quale va allegata la ricevuta di pagamento, pena l’esclusione.