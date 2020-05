Concorso docenti, proposta per chi ha il servizio sia alla primaria che alla secondaria

Concorso docenti, proposta per chi ha il servizio sia alla primaria che...

Rappresento un gruppo di docenti che, avendo doppio titolo, hanno 36 mesi di servizio statale ma svolto tra primaria e secondaria.

Nessuno ha pensato a noi. Stiamo seguendo questa lotta politica della scuola da mesi, stiamo lavorando con la DAD e dobbiamo prepararci a concorsi diversi con prove differenti: straordinario ruolo, straordinario abilitante, ordinario per le altre classi di concorso.

Abbiamo una proposta.

Un concorso straordinario secondaria abilitante come quello dello scorso anno su primaria.

Una prova orale su traccia estratta 24 ore prima (che in questo caso potrebbe valere il 50% e si potrebbe benissimo discutere online, come per le lauree), il resto titoli di studio e di servizio.

Si costituisce apposita graduatoria da cui i primi entrano subito, gli altri negli anni a seguire. Al termine dell’anno di prova, un esame finale nella scuola dove abbiamo prestato servizio.

Ci pare un’ipotesi semplice ed efficace, che metterebbe d’accordo tutti.

Elena Viva