Concorso docenti secondaria, si potrà procedere alla determinazione degli ammessi all’orale per le classi di concorso non interessate dalla suppletiva

Per ovviare agli inevitabili ritardi innescati dall’errore nel quesito quattro del turno 6 delle prove scritte sostenute il 27 febbraio scorso, che ha costretto il MIM ha predisporre una prova suppletiva che si svolgerà il 5 maggio prossimo, il Ministero ha pubblicato la nota 952 del 15 aprile 2025, con la quale fornisce indicazioni in merito alla determinazione della platea degli ammessi alle prove orali del concorso docenti scuola secondaria di I e II grado.

Da verifiche condotte dalla Direzione generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica, risulta che, esclusivamente per le classi di concorso/regioni riportate in calce alla nota, nessun candidato delle stesse abbia svolto la prova scritta nel turno 6 e, conseguentemente, la determinazione della platea degli ammessi alla prova orale non necessita di attendere l’esito della prova suppletiva di cui sopra.

Quindi, gli USR potranno procedere all’individuazione degli ammessi alle prove orali e alle relative convocazioni esclusivamente delle procedure indicate nella nota.

A convalida avvenuta, l’esito dell’ammissione alla prova orale sarà visibile al candidato nella sua Area Riservata, nella Piattaforma concorsi e procedure selettive.

LA NOTA