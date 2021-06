Concorso docenti STEM: calendari, sedi ed elenchi candidati in ogni regione [AGGIORNAMENTO]

Concorso docenti STEM: calendari, sedi ed elenchi candidati in ogni regione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando, è partita ufficialmente la procedura del concorso ordinario per docenti delle discipline STEM. Il bando autorizza gli Usr a definire calendari delle prove e le sedi per i vari candidati.

La prova computer based si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda ai sensi dell’art. 4, comma 2 del DD 826/2021.

Le prove si svolgeranno nelle giornate del 2, 5, 6, 7 e 8 luglio 2021.

Elenchi dei candidati e sedi delle prove scritte regione per regione

Riportiamo di seguito gli avvisi dei vari USR con gli elenchi dei candidati e le sedi delle prove scritte.

Abruzzo

Elenchi delle sedi di esame per ciascuna classe di concorso e ciascun candidato

Basilicata

Pubblicazione calendario, sedi ed elenco candidati prove scritte classe di concorso A026 – Matematica

Pubblicazione calendario, sedi ed elenco candidati prove scritte classe di concorso A041 – Scienze e tecnologie informatiche

Pubblicazione calendario, sedi ed elenco candidati prove scritte classe di concorso A028 – Matematica e scienze

Pubblicazione calendario, sedi ed elenco candidati prove scritte classe di concorso A027 – Matematica e fisica

Pubblicazione calendario, sedi ed elenco candidati prove scritte classe di concorso A020 – Fisica

Calabria

Prove scritte Classi di Concorso A026 – A041 – A020 – A027 – A028.

AVVISO. Concorso Ordinario materie S.T.E.M. – ELENCO AULE TAR D.D. n. 826 dell’11 giugno 2021 – Disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041.

Campania

Calendario, sedi ed elenco candidati prove scritte

Emilia Romagna

Prove scritte A020, A027 e A028

Aule per i candidati muniti di ordinanze o di decreti cautelari dei Giudici Amministrativi

Prove scritte A026 e A041

Friuli Venezia Giulia

Pubblicazione elenchi alfabetici dei candidati per le prove scritte

Lazio

Elenchi delle sedi di esame per ciascuna classe di concorso e ciascun candidato

Liguria

Convocazione Concorso ordinario A020 A027 A028

Classi di concorso A026 e A041

Lombardia

Tutte le classi di concorso

Marche

Abbinamenti delle sedi di esame ai candidati per le rispettive discipline

Modifiche e integrazioni agli abbinamenti delle sedi di esame ai candidati per le rispettive discipline per lo svolgimento della prova scritta computerizzata della procedura concorsuale per le classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041. In linea gli elenchi degli abbinamenti e il Protocollo relativo alle modalità di svolgimento del concorso in sicurezza:

MIUR-Candidati-ORSSSTEM_A020 BIS

MIUR-Candidati-ORSSSTEM_A026

MIUR-Candidati-ORSSSTEM_A027 BIS

MIUR-Candidati-ORSSSTEM_A028_TURNO A

MIUR-Candidati-ORSSSTEM_A028_TURNO B

MIUR-Candidati-ORSSSTEM_A028_TURNO C

MIUR-Candidati-ORSSSTEM_A028_TURNO D

MIUR-Candidati-ORSSSTEM_A028_TURNO E

MIUR-Candidati-ORSSSTEM_A041 BIS

Molise

Abbinamento candidati/sede

Piemonte

Abbinamenti aule-candidati

Pubblicazione abbinamenti aule-candidati – Prove scritte dei giorni 7 e 8 luglio 2021

Pubblicazione abbinamenti aule-candidati – Prove scritte del giorno 6 luglio 2021

Pubblicazione abbinamenti aule-candidati – Prove scritte dei giorni 2 e 5 luglio 2021

Puglia

Calendario, sedi ed elenco candidati

Protocollo di sicurezza

Sardegna

Avvisi

Sicilia

Pubblicazione sedi prove scritte classe di concorso A028 turni 06.07.2021 – 07.07.2021 – 08.07.2021

Pubblicazione sedi prove scritte turno 05.07.2021 mattutino (classe di concorso A020) – turno 05.07.2021 pomeridiano (classe di concorso A027)

Pubblicazione SEDI PROVE SCRITTE TURNO 02.07.2021 MATTUTINO (Classe di concorso A026) – TURNO 02.07.2021 POMERIDIANO (Classe di concorso A041)

Toscana

Pubblicazione delle date di svolgimento delle prove scritte procedura concorsuale STEM – Classi di concorso A020, A027 e A028

Pubblicazione delle date di svolgimento delle prove scritte procedura concorsuale STEM – Classi di concorso A026 e A041

Chiarimenti su distribuzione candidati A028

Rettifica convocazioni A027

Avviso pubblicazione aule per i candidati muniti di ordinanze o di decreti cautelari dei giudici amministrativi loro favorevoli – prove scritte dei giorni 05, 06, 07 e 08 luglio 2021 A026 A041 A020 A027 A028

Avviso prove scritte dell’8 luglio 2021 – turno E A028

Umbria

Classi di concorso A026 e A041 che si svolgeranno il giorno 02.07.2021 – Abbinamento aule/candidati

Classi di concorso A020, A027, A028- TURNO 1, A028-TURNO 2, A028-TURNO 3, A028-TURNO 4, A028-TURNO 5 che si svolgeranno il giorno 05, 06, 07, 08 luglio 2021 – Abbinamento aule/candidati

Veneto

Elenchi alfabetici dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta