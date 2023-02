Concorso DSGA, prova scritta al computer e unica per tutta Italia: cosa studiare per rispondere ai 60 quesiti

Concorso DSGA, prova scritta al computer e unica per tutta Italia: cosa...

Il 3 ottobre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 il Decreto Ministeriale 28 giugno 2022, n. 146, concernente il Regolamento del concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

I concorsi sono indetti su base regionale. I candidati, a pena di esclusione, possono presentare la domanda per una sola regione.

Le procedure concorsuali si articolano in una prova scritta, in una prova orale e nella successiva valutazione dei titoli.

Siamo ancora in attesa di conoscere le tempistiche di inoltro delle domande e di svolgimento della procedura concorsuale, ma sappiamo già come si svolgerà la prova scritta e su quali materie verteranno i quesiti.

Caratteristiche della scritta

La prova scritta:

sarà computer-based

sarà unica per tutto il territorio nazionale

sarà suddivisa in 60 quesiti, con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, volti a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all’allegato B

avrà una durata complessiva pari a 120 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

Non è prevista la pubblicazione dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

I candidati che hanno superato la prova scritta sono ammessi a sostenere la prova orale.

I 60 quesiti della prova scritta

Per la prova scritta, i 60 quesiti sono somministrati secondo la seguente ripartizione:

Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con riferimento al diritto dell’Unione europea n. 5 quesiti;

Diritto civile n. 4 quesiti;

Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche n. 18 quesiti;

Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato, n. 10 quesiti;

Legislazione scolastica n. 8 quesiti;

Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico n. 12 quesiti;

Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione n. 3 quesiti.

