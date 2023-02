Concorso DSGA, quali lauree consentono di partecipare alla selezione?

Il 3 ottobre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 il Decreto Ministeriale 28 giugno 2022, n. 146, concernente il Regolamento del concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

Siamo ancora in attesa di conoscere le tempistiche di inoltro delle domande e di svolgimento della procedura concorsuale, ma sappiamo già quali sono i requisiti necessari per poter partecipare.

Requisiti generali e titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali di cui all’allegato A ovvero di analoghi titoli conseguiti all’estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente.

Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale

L’allegato A riporta tutte le lauree ammesse e le equipollenze tra vecchio e nuovo ordinamento.

In sostanza, possono partecipare i laureati in Giurisprudenza, Economia e Commercio e Scienze politiche.

Allegato A – Titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo di accesso alla procedura concorsuale per il profilo professionale di DSGA

Allegato B – Programma d’esame per l’accesso al profilo professionale di DSGA

Allegato C – Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale di DSGA

