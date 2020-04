Concorso infanzia e primaria, decreto su tabella titoli in Gazzetta Ufficiale

Non solo il regolamento del concorso ordinario secondaria sulla Gazzetta Ufficiale di martedì 21 aprile. C’è spazio anche per il decreto sulla tabella titoli per il concorso ordinario infanzia e primaria.

Si legge testualmente nel decreto ministeriale: “Si adotta la Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, che identifica i titoli di accesso, i titoli professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali, per titoli ed esami, a posti per il reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria nonché del

personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia e primaria, unitamente alla ripartizione dei relativi punteggi”.

La valutazione complessiva dei titoli ai sensi della Tabella A non può eccedere i

venti punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

TABELLA TITOLI

Per quanto riguarda il concorso ordinario infanzia e primaria il decreto ministeriale specifica che saranno ammessi a partecipare al concorso docenti i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per quanto riguarda invece le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria è richiesto inoltre il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa.

Il concorso ordinario scuola 2020 infanzia e primaria si articola in una prova scritta, in una prova orale e nella successiva valutazione dei titoli.

Può essere previsto lo svolgimento di un test di preselezione, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso.

Ecco l'ultima bozza di bando a disposizione con la relativa tabella titoli.

